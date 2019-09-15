【女足】21歲少女遠赴蘇格蘭　把握青春　放手追足球夢

自劉夢瓊、陳詠詩及張煒琪在2015年一度到日本發展，香港女足近年外流者眾，張煒琪曾在澳職的布里斯班獅吼落班，亦是最成功的一員。 女足在香港沒有職業聯賽，球員亦往往因為工作、年紀因現實考慮而對外流卻步。一心以足球為事業的香港女將鍾貝琪，就以年輕為本錢，明天起行到蘇格蘭闖盪。

鍾貝琪（阿K）早前長期效力車路士（香港）足球學校女子隊，其後加盟傑志女子隊，是香港代表隊重要一員。1998年出生的她如今年僅21歲，迎來了外流機會，她將在周一（16日）出發到蘇格蘭，加盟蘇格蘭女子超聯第二級球隊基爾馬諾克。由於賽期為每年2月至11月，她預計辦妥註冊手續需時1個月，若然順利，可趕及在季尾賽事上陣。

鍾貝琪離港在即，此前仍到傑志男子隊賽事，協助場外攤位運作。（高詩琦攝）

與阿K份屬好友的秦正行（阿青），去年到威爾斯加盟女子超聯球隊威爾斯，如今則在基爾馬諾克落班，促成阿K加盟的，正是阿青。鍾貝琪解釋道：「所有事都是問阿青的，某程度上她也有幫忙問外面的球會，她也在踢基爾馬諾克，是她幫忙向教練查詢加盟的可能，目前教練正為我準備註冊事宜，若成事，未來會成為隊友。」

鍾貝琪今次得以外流蘇超，獲得不少好友幫助。（高詩琦攝）

以工作假期簽證赴蘇格蘭 望長時間外流



鍾貝琪將以工作假期簽證赴蘇格蘭，她透露今年4、5月之時曾到英格蘭試腳，惟當地球會不接受工作假期簽證，所以無法到英格蘭落班。今次外流蘇格蘭，由於球隊屬業餘性質，沒有收入，阿K需另覓工作，本身在傑志擔任青年軍教練的她透露，有學生的家長願幫忙：「有學生的家長說，有朋友在蘇格蘭開設餐廳，可以幫忙提供工作，搵工應不成問題」。

香港女足代表秦正行此前曾到威爾斯的史雲斯女子隊落班，如今已轉投基爾馬諾克，她亦幫助鍾貝琪外流蘇超。（資料圖片）

儘管沒有「波糧」，但阿K仍願遠赴外地，全因希望體驗更高水平的足球：「覺得外地足球水平比香港會較高，尤其是女足，所以希望趁今次申請到工作假期簽證，就見識一下外面足球水平」。鍾貝琪說，許多香港女足球員縱希望外流，亦因為工作、年紀等因素而放棄，「我今年21歲，還有很多時間」，她又希望離港多久？「暫時想去1年，希望能留2年，若有人睇中，希望可以下更長時間，更想不用回來香港」。