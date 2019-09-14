【女足】港隊明主場撼菲律賓　張煒琪讚新臉孔「年輕有為」

香港女子足球代表隊明日（15日）跟菲律賓女足於將軍澳運動場「拍跳」，是港隊自3月友賽中華台北後、事隔6個月再於主場亮相。 這一群女生犧牲中秋節晚上跟家人團圓的時間去操練，只想以表現向主場球迷證明，香港女足正逐步向前。港隊這次在新球員與新戰術下出戰，會否擦出不一樣的火花？

香港女足為準備今次友賽，6月起展開長期集訓，從足總日前公布的訓練時間可見，女將們於中秋節晚上仍需操練。20人決選名單中，除恆常主力張煒琪及陳詠詩外，主教練列卡度重召湛靜雯、陳曉曼及胡樂琪等球員，更首度徵召兩名年僅16歲的小將曾柏同及陳穎霖，首屆香港足球小姐王淑芬則告落選。列卡度今日為選將解話，他指出雖然王淑芬在陣中扮演重要角色，惟對方已開展教練之路，相信是她退下來的好時機；港隊有兩至三名球員將到海外升學及落班，因此決定引入新面孔。

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香港女足 Vs 菲律賓女足 日期：9月15日 時間：下午8時正 地點：將軍澳運動場 票價：$30，所有門票均設劃位

香港女足明晚8時於將軍澳運動場鬥菲律賓，賽前兩軍教練及球員先禮後兵。（袁志浩攝）

首度晉身大港腳的陳穎霖與曾柏同，兩年前曾於東亞女子U15足球錦標賽共同擔任U15隊長，後者亦帶領賽馬會體藝中學奪得去屆學界女足亞軍。列卡度讚揚兩名「新丁」展示出不俗的技術跟足球智慧，並於青少年賽事中進步神速：「她們加入後，增強球隊的協同效應，陣中某些球員年紀漸大，大約四至五年內必須換班。我們過往也讓U23球員加入，這此向U18球員埋手，希望能建立全新的球隊。」

經過近3個月的長期訓練，列卡度指港隊漸見成果，進攻上能以組織創造更多機會，防守上則加強壓迫。射手張煒琪也對全新面貌的港隊相當期待，她說：「以往球隊可能踢得單向一點，依重個別球員，但這次以小組配合令進攻更多元化，中路在利用兩翼協助下能增添變化，對我來說很有新鮮感，也善用了每名球員的長處。」談及兩員首度晉身大港腳的小將，她笑言二人「年輕有為」，「看見她們加入很開心，兩人都有足夠能力於港隊立足，希望能互相幫助提升能力，為港隊的未來再壯大一點」。

陳穎霖年僅16歲卻擁有高大身形，這員女將可出任中場位置。（袁志浩攝）

另一名U18球員曾柏同司職後衛，列卡度指港隊應逐步換班。（袁志浩攝）

港隊對上一次正式比賽，要數到今年4月作客烏茲別克出戰東京奧運外圍賽次圈；相反，菲律賓剛在8月參加東南亞女子足球錦標賽，兩周內曾踢6場比賽。菲律賓女足的世界排名近期大幅上升至第67位，較香港高出10位，但列卡度仍以勝仗作為目標，「菲律賓進步得很快，會為球隊帶來挑戰，助球員提升至另一水平。心態上我們當然想贏，向觀眾及球迷證明我們往正確的方向前進」。

港隊於賽前操練特別練習防守死球及反擊等，明日或可大派用場。（袁志浩攝）

至於今早才抵埗的菲律賓女足，主教練馬利達認為球隊要改善把握力不足的問題，但對球員穩固的防守充滿信心。菲軍門將帕拿斯奧斯則指球員雖然感到疲倦，不過仍對明天賽事十分期待，希望以勝利去重拾於早前賽事中落敗的士氣，為今年11月尾至12月期間於菲律賓舉行的第30屆東南亞運動會做足準備。

菲律賓在最近一次公布的世界排名之中上升7位，門將帕拿斯奧斯對取勝充滿信心。（袁志浩攝）