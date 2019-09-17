【英超】諾域治剪精華放上網　教你破解曼城前場迫搶

過去周末英超爆出大冷門，升班馬諾域治在傷兵滿營之下，主場以3：2擊敗曼城。諾域治剪輯了一段69秒的片段，昨日放上社交網站，讓球迷回味，但片段並非入球時刻，而是「金絲雀」從後場以短傳破曼城迫搶的精華。

曼城擁有冠絕英超的牌面實力，又有世界級名帥哥迪奧拿指揮，而且經過哥帥的改造後，曼城不但控球一流，其前場迫搶亦極有效率。當弱隊面對這支傳控迫搶近乎「屈機」的曼城，「泊大巴」及大腳解圍似乎是最好的應對方法。

然而，諾域治領隊法基（Daniel Farke）沒有這樣做，他用最大膽的方法，堅持本身的風格。在上周六（9月14日）對曼城的英超賽前，法基已經明言：「曼城實力強橫，如果只是『泊大巴』的話，根本沒有機會。最緊要的是，我們要有控球時間、高水平的防線紀律，還要踢出自己的風格，好好用波。」最後靠堅尼麥利安、簡威爾及迪姆普基各入一球，諾域治以3：2擊敗曼城。

就算傷兵滿營，但法基表示對曼城不泊大巴，他做到了，還贏了。（Getty Images）

諾域治正選身價遠在曼城之下。（Twitter）

在比賽中，諾域治一次又一次破解曼城的前場迫搶，就算在自己禁區，就算已經被圍在邊線，諾域治球員都沒有草率地大腳清走，他們很有耐心及冷靜，靠隊友間的短傳走位，撕破曼城的前場防線，並打出快速反擊。

法基賽後說：「面對一支如此高質素的球隊，一定會有些不同，因為你根本沒有可能對曼城有控球優勢，我們要局限曼城某些球員只在某些區域控球。要準備今場比賽的確很困難，但我們全部人都竭盡全力，做到盡善盡美。」

諾域治其中一次破迫搶精華逐格睇（按圖放大）：

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諾域治剪輯了一段破曼城迫搶的精華片段，昨日放上社交網站，附上留言：「堅持哲學，打破迫搶。」全段69秒，入面有3次破迫搶的反擊。網民看完片段之後紛紛留言，不少是阿仙奴球迷，他們稱諾域治比阿仙奴踢得更像阿仙奴，希望法基可以去執教兵工廠。有名槍迷留言：「諾域治比阿仙奴更像足球的標誌，買尼高拉斯比比的錢夠買10隊諾域治。」

諾域治剪輯的反迫搶精華片段：

Beating the press by sticking to our philosophy... 🤗👏 #ncfc pic.twitter.com/16bSPQI7r1 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 16, 2019

諾域治在被看低之下，上周末擊敗曼城。（Getty Images）

有網民留言：「多謝諾域治揭露一個事實，對曼城不一定要縮後防守，承受壓力，就算踢進攻及漂亮足球，也能取得理想的結果。」亦有人留言：「有幾多隊對曼城可以踢出這樣的足球？真的不多。」其他英超球迷都被諾域治的表現折服，有人說：「維拉球迷路過，看完之後很驚喜，就像看巴塞隆拿一樣。」甚至有人留言：「我覺得像看人打Fifa一樣。」