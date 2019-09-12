【英超】群星拱照高柏尼紀念賽　主角因傷缺陣不減球迷掌聲

在曼城效力11載的高柏尼（Vincent Kompany），在去季後離開「藍月亮」，而舊東家為該名老臣子舉辦紀念賽，但可惜主角因傷未有披甲，結果曼城傳奇隊與英超明星隊打成2：2平手。

曼城早前公布的高柏尼紀念賽陣容名單，確實是星光熠熠，當中包括傑斯﹑史高斯及尹佩斯等人，加上大衛施華及阿古路兩名現役曼城球員亦有披甲，與在場的超過51000名球迷，一同向高柏尼致敬。

曼城傳奇隊與英超明星隊在賽前一同合照留念。（路透社）

星光熠熠耀高柏尼（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

曼城傳奇隊先由柏度夫（Martin Petrov）開賽1分鐘打開紀錄，在左路推進殺入禁區，以左腳勁射近柱，射破雲達沙的十指關。以曼聯及阿仙奴舊將為骨幹的英超明星隊，剛退休的尹佩斯接應傑斯的傳送，在12碼點附近第一時間傳給羅比堅尼近門得手，在31分鐘扳成1：1平手。

英超明星隊在易邊後早段反超前，尹佩斯與卡希爾一次美妙的配合，左腳熨射建功。曼城傳奇隊戰至完場前才追成平手，馬華路禾尼接應尼祖迪莊的罰球頂入，結果兩軍在高柏尼紀念賽以2：2握手言和。

高柏尼因傷未能披甲，未能與胞弟在場上並肩作戰。（路透社）

英超第5輪直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

雖然高柏尼未能落場接受球迷的歡呼聲，但他的胞弟在下半場亦有入替。高柏尼對紀念賽大感滿足，表示這是曼城給予他的最佳禮物，「在我決定加盟曼城時，我只希望使我的職業生涯更進一步，從沒有想過在曼城可以得到如此多的愛戴及支持。我感到相當榮幸可以得到這個待遇，紀念賽是對我的一份最好的禮物，這是對一個球員的肯定，我並不能以筆墨形容這特別的感覺。」

曼城特意將球會的訓練基地內的一條道路，以高柏尼的名字命名，更配以該名前曼城隊長的畫像，向他致以祟高的敬意。

高柏尼在紀念賽開始前，與3名子女一同進場，致辭感謝球迷。（Getty Images）

曼城會方在訓練基地內，以高柏尼的名字命名一條道路，向該名前隊長致敬。（曼城官方Twitter圖片）

另外，今仗不少昔日的曼聯球星亦有出戰，加利尼維利及史高斯都成為焦點。「加利佬」在開賽早段失位，便使柏度夫有大量空位推進，並攻入首球，而他在上半場末段更因拉傷大腿，退下火線；曼聯「七小福」之一的史高斯，在今仗一記妙傳卻贏盡掌聲，他接應阿迪達的傳球時，作勢後傳，實際上是以右腳第一時間向前傳給隊友。史高斯的妙傳被網民瘋傳，前隊友里奧費迪南對他的傳球同感讚嘆。

加利尼維利在今仗上半場拉傷退下火線。（路透社）

史高斯妙傳片段：

En el día del maestro Paul Scholes nos regala este pase 👨‍🏫 🤯pic.twitter.com/lByrfywOhb — Pelota al 10 (@Pelotaldiez) September 12, 2019

高柏尼紀念賽全場精華：