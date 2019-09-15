【英超】曼城作客爆冷負諾域治　哥帥：難道現在就要恭喜利物浦？

英超進行至第5輪賽事，利物浦、熱刺、曼聯等前列份子悉數贏波，但今晨（15日）出擊的衛冕之師曼城，作客上季英冠冠軍諾域治，卻爆冷吃下敗仗。 諾域治贏波，主角還是他 ── 芬蘭射手普基。

諾域治以上季英冠冠軍身份，今季重返英超，開季首4輪過後得1勝3負，戰績未算可人，面對利物浦和車路士雖有波入但最後仍敗陣收場，今仗賽前更足足有8名傷兵之多。誰又料到「金絲雀」昨晚對衛冕的曼城，18分鐘就由堅尼麥利安接應貝安迪亞的角頭近柱頂入打開紀錄，到28分鐘一次流麗的反擊，迪史派文橫傳予簡威爾射入空門，不到30分鐘已領先至2：0。

曼城（黑衫）面對諾域治雖能主導球賽，進攻卻不如以往般具侵略性。（Getty Images）

簡威治為諾域治將比數擴至2：0。（Getty Images）

拿樸迪重傷 中堅組合犯錯成輸波關鍵

曼城主帥哥迪奧拿將奇雲迪布尼先列後備，似乎並非明智之舉，藍月亮的攻勢漸漸變得單調；法國中堅拿樸迪在國際賽期重傷，打擊更是沉重，逼得哥迪奧拿今仗要派遣史東斯與奧達文迪拿作，這對中堅組合在曼城過往57場比賽中，只合作過4次，最終亦變成藍月亮今仗落敗的關鍵。

即使曼城完半場前及時由阿古路頭槌扳回一球，但諾域治換邊後5分鐘再拉開比數，史東斯在己方禁區內交予中堅拍檔奧達文迪，後者未有為意對手已近在咫尺，遭貝安迪亞偷走腳下球再交予迪姆普基近門射成3：1。曼城直至完場前2分鐘才由洛迪卡斯簡迪覓得第2個入球，終以2：3敗陣收場。

拿樸迪受傷需休戰半年，曼城僅餘下史東斯和奧達文迪這對組合，卻成為輸波原因。（Getty Images）

添姆普基（左）為諾域治射入致勝球，這位芬蘭前鋒隨諾域治升班後，以5場入6球的表現證明自己有能力立足英超。（Getty Images）

添姆普基今仗射入對曼城的致勝球，已是他個人今季第6個英超入球，儘管數字上落後於分別攻入7球的阿古路及車路士前鋒譚美阿巴謙，但普基亦交出2次助攻，令他成為今季到目前為止，直接製造最多入球的英超球員。賽後，諾域治主帥法基（Daniel Farke）坦言季初賽程異常艱難，雖有好成績仍要腳踏實地：「要連環對歐聯冠軍、歐霸盃冠軍還有英超冠軍，5戰5分已是很好的戰績。今仗無疑值得慶祝，但也只是一場比賽，我們必需保持冷靜。」

諾域治領隊法基認為，雖然擊敗曼城值得慶祝，但球員必需腳踏實地。（Getty Images）

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哥迪奧拿堅持信任球員 不擔心落後利物浦

曼城3分盡失後，暫以5分之差落後於榜首、5戰全勝的利物浦，屈居次席，亦意味由1月至今的英超不敗走勢告終。儘管藍月亮今仗表現平平，後防犯錯更不少，但哥迪奧拿表明不會與球員割席：「哪怕是一秒也好，我都不會懷疑自己的球員，有時大家都忘了他們終究是個人，也會犯錯。」哥帥亦堅持，會信任史東斯及奧達文迪這對後防組合，「他們經常合作，也是我們僅有的中堅了。這也不值得憂慮。」

曼城上季曾後上反壓利物浦奪冠，對於落後榜首5分，哥帥亦顯得毫不擔心，「5分就5分吧，現在只是9月。我們能說什麼？說『現在是9月，恭喜利物浦取得冠軍』？」