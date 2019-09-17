【桌球】奧蘇利雲贏上海賽信心爆棚　向球迷承諾嘗試左手轟147

今季一出閘就贏得上海大師賽，英格蘭「桌球天王」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）信心爆棚，在社交網上向球迷承諾，會嘗試用左手打一次147，並將短片放上網。

「火箭」奧蘇利雲在上海大師表現出色，不時打出Century，最後於決賽對另一英格蘭好手梅菲，以11：9擊敗對手，今季首個賽事就奪得冠軍，完成上海大師賽三連霸。現年43歲的奧蘇利雲之後在twitter向球迷承諾，會在短期後內左用手打出一次147。

奧蘇利雲完成上海大師賽三連霸。（視覺中國）

奧蘇利雲左右手皆得心應手，不時比賽中換手打波。（視覺中國）

「當我回到英格蘭，」奧蘇利雲在twitter寫道：「我就會上載我嘗試左手打147的影片，應該會很有趣吧。」火箭其後又說：「我總會完成一次左手147的，但我會上載中間的過程，應該需要一周時間吧，但我肯定會做到的。」

奧蘇利雲指或要一周完成「左手147」壯舉。（視覺中國）

球迷回應：「9分鐘以上當失敗！」

奧蘇利雲在社交網公布消息後，球迷都十分雀躍，回應亦相當有趣。一名球迷對奧蘇利雲十分有信心：「我覺得你可以不用手都打到147，最偉大的球手（the GOAT）！」另一名網民則為火箭定下目標：「9分鐘以上當失敗！」又有球迷認為奧蘇利雲「只需30分鐘」就可以完成「左手147」，並稱火箭「最好有其他計劃，要不然那一個星期會很悶。」

奧蘇利雲進入職業生涯第28季，至今已有15次打出147，最後一次為去年10月英格蘭桌球賽第3圈對艾倫泰萊最後一局打出。最短時間內打出147的紀錄，也是由他保持的5分20秒 ，1997年世界錦標賽上創出。

球迷反應（按圖放大）

奧蘇利雲15次147合集影片