【桌球】奧蘇利雲上海大師賽絕地反擊　出局邊緣連勝5局挫威爾遜

「火箭」奧蘇利雲上演絕地反擊，在桌球上海大師賽8強一度落後局數1：5的絕境之下，一口氣連勝5局，以6：5反勝威爾遜晉級。奧蘇賽後坦言，在落後4局後已經打定輸數，他感嘆：「我贏得很精彩，但絕對贏得不容易。」

昨晚（9月12日）的桌球上海大師賽8強，頭號種子奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）面對另一名英格蘭球手、8號種子的威爾遜（Kyren Wilson）。奧蘇入局慢，初段跟不上節奏，相反威爾遜愈打愈好，他首局贏20：12後，第2局打出一棒破百的131，以131：0拉開局數到2：0。

奧蘇利雲今場入局慢，落後到1：5之後，突然手感火熱，連贏5局反勝。（視覺中國）

雖然奧蘇以62：7追回一局，但威爾遜手感火熱，連贏3局80：32、53、49及71：0，表現完勝奧蘇，將優勢擴大到5：1。只要再贏多局，威爾遜就能夠淘汰奧蘇。奧蘇賽後亦坦言，當他落後1：5時已經打定輸數，「我覺得自己可能都要輸了，不會有反勝的可能。」

然而，手感這回事說回來就突然回來，奧蘇在第7局打出century break，一棒107度，以107：0先追到2：5。之後，奧蘇如有神助，不斷壓制住威爾遜，之後在第8局一棒打出51度，以70：49再追近至3：5。

威爾遜有個好開始，亦差點贏波，可惜最終飲恨。（視覺中國）

在第9局，奧蘇今場第2次打出century break，這次一口氣連轟124度，以124：7追到4：5。奧蘇後上之勢凌厲，此消彼長，他在最後兩局都能夠打出一棒超過50度，贏多兩局104：36及82：24，以局數6：5反勝威爾遜，闖入上海大師賽4強。

在落後1：5之下連贏5局反勝，就算比賽經驗豐富如奧蘇，都覺得十分難得及興奮。他說：「這場比賽令我非常激動，從逆境中扳回劣勢，不是一件簡單的事，尤其我的對手今場打得非常好，他有很多機會可以取得勝利。」奧蘇對自己能夠反勝，也感到十分驚訝，他感嘆：「我贏得很精彩，但絕對贏得不容易！」

奧蘇利雲在4強的對手是尼爾羅拔臣。（視覺中國）

奧蘇休息一日，周六會在4強面對4種號子尼爾羅拔臣（Neil Robertson），所以他表示現在不是慶祝的時候，還要集中精神訓練，「如果要慶祝，都要在整項賽事之後，我目前要集中精力，用穩定的狀態迎接之後的比賽。」尼爾羅拔臣之前在另一場8強以6：2淘汰鶴健士（Barry Hawkins）。

奧蘇利雲對威爾遜比賽片段：