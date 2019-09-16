【桌球】奧蘇利雲上海大師賽三連冠　與女友現場曬恩愛

力爭在上海大師賽三連霸的「火箭」奧蘇利雲，在今年決賽與梅菲爭標，最終以局數11：9力克對手，再次奪走上海大師賽的錦標及20萬英鎊的獎金。奧蘇利雲在女友現場支持下，高舉獎盃，「火箭」更表示要將獎盃送給女友。

「火箭」在過去兩年稱霸上海大師賽，今年重臨上海，力爭三連冠。他在8強差點被威爾遜（Kyren Wilson）淘汰，幸好在出局邊緣回勇，反勝晉級。該名43歲的頭號種子球手，在決賽與梅菲（Shaun Murphy）爭標。

「火箭」在開局被梅菲先取3局，二人在首節打成局數5：5平手，奧蘇利雲落後6：7時，中段連取4局，而他更在第17局打出一棒124度，以10：7反先對手，結果以11：9擊敗梅菲，連續3年稱霸上海大師賽，並奪走20萬英鎊的獎金。

奧蘇利雲在今仗繼續「左右開弓」，最終力克梅菲奪冠。（視覺中國）

奧蘇利雲以11：9力克梅菲，成功衛冕上海大師賽冠軍。（視覺中國）

奧蘇利雲的女朋友Lalia Rouass陪同「火箭」赴上海作賽，當然亦有入場支持男友，奧蘇在奪冠後隨即向愛人贈吻，「火箭」表示在女友面前奪冠別具意義，「我經常自己一人出外比賽，而今次有女朋友相伴下，度過了十分快樂的一周，而在她陪伴下作賽使我感覺特別好。」

奧蘇利雲奪冠後，隨即親吻在場的女朋友慶祝。（視覺中國）

奧蘇利雲在去年奪冠後，將獎盃送給現場一名小球迷，他在今年再奪錦標後，卻將獎盃留給更重要的人，「即使我在十分疲累時，她（女朋友）亦在側不斷鼓勵我，使我有更好的比賽狀態，所以今次的勝利應該歸功她，我應該將獎盃送給她。」