車路士在昨晚歐聯H組首主場以0：1不敵華倫西亞，其中最有人議論的是87分鐘，車路士獲得12碼，多名球員看似有意主射，最後由巴克里操刀，惜他射高中楣，未能為球隊追平。究竟有沒有爭射12碼？領隊林柏特及隊長艾斯派古達均否認，其中艾斯派古達指其他球員是過去鼓勵巴克里。

車路士在74分鐘被華倫西亞的洛迪高摩連奴破門，但到尾段獲得12碼，譚美阿巴謙的頭槌攻門省中華倫後衛丹尼爾華斯的手臂。球證到場邊翻看片段後判車路士獲得12碼，於80分鐘入替高華錫的巴克里準備操刀。

巴克里射失12碼後，令到車路士主場輸波。（路透社）

此時，多名車路士球員走到巴克里身邊，首先是韋利安，兩人談了幾句，巴克里拍拍自己的心口，似乎示意是他主射。其後佐真奴費路及譚美阿巴謙都來到巴克里身旁，阿巴謙與巴克里耳語幾句。最後，巴克里主射，中楣高出，車路士未能追平，主場以0：1落敗。

巴克里射失12碼片段：

記者賽後追問領隊林柏特，究竟巴克里有沒有爭射12碼？這名車路士名宿答道：「巴克里是『劊子手』，在季前賽都入過。如果他打正選，他就是負責射12碼的那個，而今場他後備入替，也是由他主射，但他射失了。整件事就是這樣，我都不知道有什麼好爭議。韋利安及佐真奴都是場上的『劊子手』，但當巴克里上陣後，他才是。」

隊長艾斯派古達亦解話：「巴克里是隊中其中一名12碼最好的球員，他是首席處理12碼的人，他亦有信心去射。不幸地，他的射門中楣，當然他很失望，因為如果他入到的話，我們可能會搶回一分。」

林柏特稱巴克里是隊內首席12碼「劊子手」。（Getty Images）

他補充，指阿巴謙、韋利安及佐真奴並非想跟巴克里爭12碼，而是鼓勵他。這名西班牙後衛說：「他們是過去鼓勵他，讓他更有信心地去處理。大家都對12碼抱很大的期望，所以人人都想幫他以最佳狀態主射。12碼在尾段出現，是決定性的時刻，很不幸運，我們射失了，希望他下次會入到吧。」

另外，今季深得林柏特重用的攻中美臣蒙特在初段被華倫西亞中場高基連鏟低，最終要退下火線，由柏度洛迪古斯入替。林柏特說：「我們尚未了解他的情況，會在這兩日內為他檢查傷勢，現在說什麼都太早了。不過，這真的很失望，因為他一直都踢得非常好。」

美臣蒙特在早段受傷，退下火線。（Getty Images）

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