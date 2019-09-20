【美職聯】盛傳大衛施華投國際邁阿密　或成碧咸麾下第一人

「萬人迷」碧咸旗下的美職聯新球會國際邁阿密（Inter Miami CF），計劃在下年正式參賽，而英國傳媒透露，曼城中場大衛施華將在完成合約後，轉戰美職聯。

來年正式參加美職聯的國際邁阿密，因為班主碧咸的關係，多次傳出不同的大名球員來投，當中包括伊巴謙莫域﹑朗尼及法卡奧等球員，甚至美斯亦榜上有名，但一直亦只聞梯響，至今仍未落實任何球星加盟，而莫耶斯或成球隊首名主帥。

英國傳媒《獨立報》（The Independent）透露，曼城的西班牙中場大衛施華（David Silva），將會在結束與「藍月亮」的合約後轉投國際邁阿密，成為該支球隊的首名大名球星。

國際邁阿密班主碧咸正努力組軍，希望羅致多名大名球星。（Getty Images）

傳聞來季將加盟國際邁阿密的球員（按圖放大）

該名效力曼城9個球季的西班牙中場，與球隊的合約將在今季完結後結束，而該名33歲的球員早已明言不會留效曼城。《獨立報》表示碧咸除了希望以大衛施華的名氣推廣球隊外，同時以一名西班牙球員增加在南佛羅里達州的大量西班牙裔族群的興趣。

大衛施華今季在聯賽已交出4個助攻。（Getty Images）

一旦大衛施華落實加盟國際邁阿密的話，他將會錯過美職聯的首3個月賽事，在英超完成後才可正式為國際邁阿密披甲。在報道中同時透露，碧咸在內的球隊班主，正積極物色更多的大名球員來投。

大衛施華雖然已經年屆33歲，但主帥哥迪奧拿依然重用他，施華在今季5場聯賽悉數上陣，更為球隊交出4次助攻。

大衛施華效力曼城多年間，曾經4度協助球隊奪聯賽錦標。（Getty Images）