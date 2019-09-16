【美職聯】伊巴謙莫域再度發威　職業生涯第15次連中三元

效力洛杉磯銀河的「戰神」伊巴謙莫域，在美職聯再度大顯神威，該名37歲瑞典球員在主場鬥肯薩斯體育會（Sporting Kansas City）的一仗中，在美職聯第3次大演帽子戲法，領球隊以7：2大勝一場，亦改寫了銀河球員一季最多的入球紀錄。

洛杉磯銀河（LA Galaxy）在第28輪的美職聯，主場迎戰肯薩斯體育會，兩軍在今仗開放進攻，合共製造41次攻門。客軍在上半場24分鐘由菲臘比古迪利斯（Felipe Gutiérrez）先開紀錄，銀河在32分鐘，由隊長伊巴謙莫域12碼補射入網，為球隊大勝掀起序幕。祖哥朗拿（Joe Corona）在無人看管下頭槌破網，在下半場3分鐘反超前。「戰神」在3分鐘後再度建功，力壓對方守衛在禁區內起腳得手，將紀錄改寫成3：1。

伊巴謙莫域連中三元後，站上廣告板上接受球迷的歡呼聲。（路透社）

領先的銀河並未有放鬆，及後由烏利爾安度拿（Uriel Antuna）近射及列基（Sebastian Lletget）梅開二度，擴大紀錄至6：1。伊巴謙莫域在比賽末段左腳勁射尾柱入網，在85分鐘完成帽子戲法，而他隨即跳上廣告板上，接受球迷們的歡呼聲。肯薩斯的菲臘比古迪利斯及後遠射改變方向入網，結果銀河在主場大勝7：2，全取3分後以45分，暫列西岸的第5位。

伊巴在比賽末段左腳勁射入網，職業生涯第15次單場攻入3球或以上。（路透社）

洛杉磯銀河4名球員轟入7個入球（按圖放大）

伊巴謙莫域在今仗前，在今季聯賽已攻入23球，他在今仗連中三元後，累積26個聯賽入球，打破銀河史上單季入球最多的紀錄，年屆37歲的他依然寶刀未老。今次是伊巴第3次在美職聯中攻入3球，亦是他職業生涯第15次單場攻入3球或以上。