【網球．利華盃】費達拿日內瓦主場領軍出戰　與拿度串演教練

網球四大滿貫完成後，一年一度的利華盃對抗賽於瑞士日內瓦上演。費達拿與拿度帶領歐洲隊，與世界隊爭奪殊榮。如今費達拿與拿度同隊合作，不時向其他球員提場，結果歐洲隊在首日賽事以總比數3：1暫時領先。

由費達拿及拿度領銜的歐洲隊，夥拍阿歷山大薩維列夫﹑添姆﹑施斯柏斯及霍尼尼（Fabio Fognini）力爭衛冕。利華盃首日賽事每場勝仗將取得1分，添姆為歐洲隊打頭陣，並擊敗沙普華路夫（Denis Shapovalov），為歐洲隊先拔頭籌。雖然霍尼尼直落兩盤不敵世界隊的索克（Jack Sock），但施斯柏斯擊敗費斯（Taylor Fritz），為歐洲隊再下一城。主場出戰的費達拿與薩維列夫合作出戰雙打，以6：3及7：5力克沙普華路夫及索克，結果助歐洲隊以3：1領先世界隊。

拿度與費達拿帶領歐洲隊，在首日取得領先。（Getty Images）

歐洲隊在首日賽事以3：1領先世界隊（按圖放大）

意大利的霍尼尼迎戰索克時，打得十分吃力，在首盤以1：6大敗，該名意大利球手在次盤回勇，一直力保發球局，戰至霍尼尼領先局數5：4時，歐洲隊的兩名「老大哥」費達拿及拿度當然出言提場，在休息的時候給予霍尼尼鼓勵，「我希望你消除所有負面的想法，或許他打出精彩的正手回擊或是幸運成份而取分，亦要保持正面的態度，盡力使他難以取分。」費達拿在賽後亦在Twitter轉發片段，並以「教練Fedal」形容自己與拿度。

費達拿與拿度一同在休息時指導霍尼尼。（路透社）

費達拿在賽後將霍尼尼的落敗歸咎於自己身上，「該場落敗原因關於我的指導，我不斷希望他（霍尼尼）可以放鬆作賽，他亦曾經嘗試，可惜索克的表現太突出。」

霍尼尼賽後表示，拿度與費達拿兩名殿堂級球手向他提場的機會難能可貴，「費達拿和拿度在比賽中提示我，這個機會實屬難得，我當然十分珍惜，而我亦嘗試從中學習。」