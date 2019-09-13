【網球】皇馬會長佩雷斯計劃辦表演賽　經典對決有望移師班拿貝

男子網壇的「經典對決」費達拿對拿度，相信不少網球迷夢寐以求現場欣賞的戲碼，但每年的四大滿貫賽事，最多只能容納2萬多名觀眾入場。皇家馬德里主席佩雷斯有意在皇馬主場班拿貝球場舉辦表演賽，使全場超過8萬人有機會欣賞「經典對決」。

能夠容納超過81000名觀眾的班拿貝球場，每次皇馬比賽亦有大量主隊球迷入場支持。皇馬會長佩雷斯希望在主場舉辦網球表演賽，讓全場超過8萬名球迷一睹費達拿對拿度的「經典對決」，有望打破健力士世界紀錄最多現場觀眾的網球賽。2010年在比利時布魯塞爾舉行的一場表演賽，由莎蓮娜威廉絲鬥克莉絲達絲，在該仗現場有35681名觀眾，而這個觀眾保持而今。

皇馬會長佩雷斯多次希望在班拿貝舉辦網球賽，以打破最多觀眾的世界紀錄。（Getty Images）

美網的主場Arthur Ashe Stadium設有23771個座位，已經是四大滿貫中容納最多觀眾的主場，其餘三項賽事的主場只能容納近15000名觀眾。

四大滿貫主場入場觀眾人數（按圖放大）

根據西班牙的《阿貝賽報》，佩雷斯在大會中，重提在班拿貝舉辦網球賽的提議，希望實現打破世界紀錄的願望，「我們曾經多次希望在班拿貝上演拿度對費達拿的表演賽，嘗試打破世界紀錄，但多次因為他們受傷及檔期問題未能成事。幸好的是，他們二人的網球生涯仍未結束，所以仍然有時間。」

費達拿與拿度將在來年2月，於可以容納55000人的南非開普敦球場上演表演場，將大有機會打破2010年的世界紀錄。

能夠容納超過8萬人的班拿貝球場，有望往後破天荒舉行網球賽。（Getty Images）

這個男子網壇的當代「經典對決」，在正式賽事一共40次碰頭，而拿度贏得其中的24次，在對碰戰績上較為佔優。二人最近一次在今年的溫布頓4強對碰，費達拿以3：1擊敗拿度。