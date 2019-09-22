【F1．新加坡站】列卡度戰車MGU-K爆標　雷諾「有骨」聲明不上訴

雷諾與麥拿侖於車隊榜的第4之爭鬥得難分難解，新加坡站兩隊排位賽排在第6至第10，原以為將有一番激鬥，但賽會在排位賽後指列卡度的雷諾戰車違規，動能回收系統（MGU-K）的輸出率超標，該名澳洲車手由第8變包尾，令到兩隊之爭起了大變。

MGU-K是現時F1動力系統（V6混能引擎）其中一個將能源回收轉化成電力的配件。MGU-K將剎車時產生能量轉化為電力，而另一個配件MGU-H則為將引擎排氣的熱能轉化為電能。MGU-K在F1規限中，車隊只能運用120kW的電力，列卡度在新加坡排位賽就因電力輸出超標引致被取消資格。

列卡度因戰車違規被取消排位賽成績。（美聯社）

列卡度戰車的MGU-K輸出超標引起問題。（Getty Images）

列卡度在排位賽雖然得到排第8出發的資格，但因為賽車問題被取消資格，賽會幹事批准列卡度參加比賽，但就未知由最後一位起步，還是從維修站起步。無論如何，這都對雷諾在車隊榜的競逐有不少影響。由新加坡街道組成的新加坡站賽道十分狹窄，要爬頭絕不容易，所以排位賽成績十分重要。

這支法國車隊現時在車隊榜落後第4位的麥拿侖18分，列卡度被DQ後，其隊友侯根保（Nico Hulkenberg）上升一位於第8位起步，但侯根保面臨被麥拿侖孖寶辛斯（Carlos Saniz）及洛里斯（Lando Norris）夾擊，兩人分別排第7及第9。

雷諾解釋指列卡度上路壆引致違規。（Getty Images）

雷諾在聲明中表明不會上訴，但仍提供了「解釋」：「雷諾F1明白FIA（國際汽車聯會）幹事取消列卡度資格的決定。列卡度在排位賽Q1最慢一圈中上了路壆，令到MGU-K突然輸出超標，他因而千份之一秒得到了優勢。我們決定不會上訴。」

侯根保因戰術關係希望在第11位起步。（Getty Images）

侯根保自爆：本想於第11位起步

列卡度要排最後起步，侯根保本身都算是得益者，但排位賽後表示自己希望避戰Q3。侯根保Q2時比Racing Point（前身為印度力量）的佩雷斯（Sergio Perez）快0.04秒入第3節排位賽，但侯根保說：「我想Q2拿個第11起步的，但大家都不想再跑快一點！老實說我這種想法有點無恥，但這是因為我們預計排第11能得到更多戰術上的優勢。」

侯根保口中的戰術優勢是指Q2出局的車手，可在正賽選用任何一款新車胎，使得他們可以用較硬的車胎延後入Pit時間，但Q3限定車手一定要用Q3使用的舊輪胎，從中添加了變數。