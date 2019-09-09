【F1．意大利站】陸克萊首度兩連冠　「在蒙扎贏車感覺與別不同」

法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）職業生涯首次連贏兩個分站冠軍，亦助車隊打破蒙扎（Monza）主場9年無冠的宿命；另一「躍馬」車手﹑四屆冠軍華迪爾在今站失控離開賽道，在重返賽道時險些導致意外，最終只能以13位完成賽事，距離上次贏得分站冠軍已經378日，對一個冠軍級人馬而言，陸克萊能否在來年取以代之，成為一號車手？

陸克萊在比利時站為法拉利「開齋」，取得今年首個分站冠軍，乘勢返回主場意大利出戰，而該名摩納哥車手未有令主場的車迷失望，以頭位起步姿態出戰，強敵不斷在後方施壓的兩名平治車手，最終成功首名衝過終點，兩連勝之外，亦為法拉利打破在蒙扎的9年無冠宿命。

陸克萊連續兩站為法拉利奪冠，他表示在蒙扎贏車意義重大。（Getty Images）

相隔9年再奪冠軍，在場的「躍馬」迷興奮無比，現場陷入一片瘋狂。陸克萊指今站是個瘋狂的比賽周末，這是不可思議的一場勝利，「若果只能選擇為法拉利贏得一個分站，那當然是意大利站，在現場車迷的熱烈打氣下，首次以法拉利車手身份來到蒙扎，便以勝利完成賽事，是個十分不可思議的體驗。我在今仗表現並不完美，亦有不少失誤，我在日後將要繼續改善。」

相隔9年，終於有法拉利車手在主場奪冠，現場車迷陷入瘋狂。（Getty Images）

另一名法拉利車手華迪爾（Sebastian Vettel）在加拿大站失誤失冠，及後在英國站與韋斯達賓「攬炒」後，在今站再度失誤，失控衝出賽道，不安全地返回賽道，險些與史杜爾相撞，釀成車禍，最終只能以第13位完成賽事。

陸克萊與華迪爾今年的對碰中，陸克萊贏得其中6次，而該名後起之秀除了兩次退賽外，均以第5名以上完成賽事。華迪爾在今年的英國站及意大利站未能取分，而他對上一次贏分站已經是去年的比利時站，相隔378日未曾踏上頒獎台最高一格。陸克萊短短加盟法拉利不足一年，現時已經逐漸適應法拉利的戰車，隨着近來的穩定表現，來年取代華迪爾成為一號車手亦不足為奇。

華迪爾失控衝出賽道，返回賽道險釀成意外被罰。（Getty Images）