【英超】愛華頓再失分　馬高施華勢危急尋救兵　球探赴德甲觀察

愛華頓周六（21日）英超主場淨吞錫菲聯兩蛋後，領隊馬高施華下台聲音漸高。 帥位岌岌可危，施華唯有盡快尋找救兵。 英國傳媒指，「拖肥糖」球探已在德國，考察對象正是今季表現不錯的RB萊比錫射手尤素夫保臣。

尤素夫保臣2013年加盟RB萊比錫，隨隊由德丙打到上德甲，已效力球隊6年的他，去季於各項賽事攻入19球，為其職業生涯最佳一季。

25歲的保臣一直都活於球隊首席射手添姆華拿的陰影下，愛華頓一直都對這名丹麥球員有興趣，但至今仍未出手。

保臣去季表現出色。（Getty Images）

愛華頓球探已到德國觀察保臣。（Getty Images）

愛華頓雖然對這名丹麥國腳有興趣，但萊比錫認為有能力可以留住保臣，所以若果施華真的想在明年一月將保臣帶到英國，轉會費一定甚高。

保臣身高6尺4寸，可讓愛華頓前線有更多變化。「拖肥糖」今夏為中前場添兵，其中比較受注目的是意大利前鋒摩斯堅恩，惟這名前祖雲達斯球員在聯賽2次正選和4次後備上陣，只曾在對狼隊一仗取得助攻，仍未有任何入球。

馬高施華帥位出現危機。（Getty Images）

施華認為問題在於進攻

這支默西塞德郡球隊開季至今6仗2勝1和3負，入5球失9球，不敵錫菲聯後已跌落第14位。

馬高施華認為對手今戰縮後，球隊需要踢得更好、更機動去解瓦對手佈防。他又指球隊其實有時進攻「似樣」，「看來有機會入波」。馬高施華去季由屈福特轉投愛華頓，帶隊以第8位完成賽季。今季「出閘」至今表現一般，令到球迷不滿聲音出現，更有人要求他下台。