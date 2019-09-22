【MotoGP】馬昆斯生涯第200場大獎賽　阿拉貢站輕鬆奪冠

西班牙電單車好手馬昆斯（Marc Marquez）雖然只得26歲，但已經是5屆MotoGP世界冠軍，到今周阿拉貢站迎來生涯第200場大獎賽。 以軟胎出擊的「螞蟻哥」排頭出發一放絕塵，最後奪得冠軍，離第6座世界冠軍愈來愈近。

效力本田的馬昆斯起步不久已拉開了距離，後面的車手都無法追上其速凌度，法國車手昆達拉奴（Fabio Quartararo）、積克米拿（Jack Miller）及雲拿斯（Maverick Vinales）在後面知道今日是「亞軍之爭」，都專注自己的比賽，讓馬昆斯安心在前方獨自領先。

馬昆斯於阿拉貢上演生涯第200場GP。（路透社）

馬昆斯奪冠後十分興奮。（美聯社）

馬昆斯一度領先6秒，最後輕鬆回到終點，贏得今年第8個分站冠軍，車手榜以300分獨佔榜首，領先第2位的杜維斯奧蘇98分。效力Ducati的意大利車手杜維斯奧蘇，今站由第10位起步，一直追到尾段，搶到了一個亞軍。至於積克米拿在最後一圈首個彎道爬過雲拿斯，成為了阿拉貢站季軍。

馬昆斯自稱不會掉以輕心，深知杜維斯奧蘇不會放棄。（路透社）

馬昆斯賽後表示對車隊定下的戰術十分有信心，加上起步就已經感覺不錯，一直全力拉開距離，到中後段知道後方差距已足夠，就保持安全回到終點。26歲的馬昆斯又說：「很高興可以奪得冠軍。看來很輕鬆，但我們一直都很努力。我們在周五試車時遇上意外，所以我們一直都在努力，因為杜維斯奧蘇絕不會放棄。」

杜維斯奧蘇由第10位追到上亞軍。（路透社）

杜維斯奧蘇力爭到底搶鏡

雖然今站是馬昆斯的個人騷，但杜維斯奧蘇由第10追到變亞軍，表現亦十分搶鏡。仍有機會爭世界冠軍的他說：「我們知道我們可以爭上頒獎台，開賽時我亦是決心十足，雖然起步不算理想，但我仍能帶出賽車的速度，保持輪胎到最後。很高興得到這結果，我們需要這成績，尤其是在第10位起步時。」

MotoGP將於兩周後再開戰，下站將移師到泰國，馬昆斯將會力爭擴大分差，提早奪得第6座世界冠軍。