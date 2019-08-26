【MotoGP】恐怖炒車　杜維斯奧蘇起步即遭殃　連斯奪英國站冠軍

剛在周末完成的MotoGP英國站賽事，在甫起步便發生嚴重意外，在車手榜暫列次席的杜維斯奧蘇，與「法國神童」昆達拿路相撞後飛出賽道，幸經檢查後並無大礙，並已返回意大利。

在車手榜暫列第2位的杜卡迪（Ducati）車手杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso），希望收窄與榜首馬昆斯（Marc Marquez）的距離，但可惜在英國站甫起步便受上意外，並未能完成賽事。該名意大利車手在起步的第一個彎時，前方的「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）戰車突然失控，衝出賽道時殃及杜維斯奧蘇，他的戰車炒起後，在翻滾數圈後才停下來，而戰車更一度起火，幸好並非在車手身旁起火。

昆達拿路在炒車後可以自行離開賽道，但「Dovi」的傷勢似乎更加嚴重，醫療人員隨即上前查看他的狀況，他需要在工作人員的攙扶下離開賽道，而他即時被送往醫院，接受進一步的檢查。車隊及後向外界公布令人放心的消息，指該名33歲的車手經過腦部掃瞄後，未發現任何受傷，但他在意外發生後，一度短暫失憶，及後已經無大礙，而他亦返回意大利，繼續休養。

杜維斯奧蘇遭殃被昆達拿路的戰車撞中，更撞至飛起翻滾數圈。（MotoGP官方網站圖片）

杜維斯奧蘇與昆達拿路相撞逐格睇（按圖放大）

另一肇事車手昆達拿路亦被送院，檢查後隨即出院，而他憶述事發經過時，表示他受到連斯（Alex Rins）的影響而失控，「我在第一個彎時稍稍受到前方的連斯影響，所以我及時收掣以免與他相撞，可惜卻失控炒車，幸好我未有任何損傷。當時我完全不知道撞向杜維斯奧蘇，我在起來後才知道原來發生如此嚴重的相撞，希望他沒有大礙。」

杜維斯奧蘇需要在工作人員的扶助下，離開賽道。（MotoGP官方網站圖片）

BIKE ON FIRE!!!



A massive crash at the start as Andrea Dovizioso and Fabio Quartararo are involved in a HUGE moment which sees Dovi's Ducati set ablaze. We hope the riders are okay. But this doesn't look good.#MotoGP #BritishGP pic.twitter.com/VWheSdKeMM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) August 25, 2019

賽事並未有受炒車所影響，鈴木車手連斯及本田的馬昆斯在餘下的賽事與其他車手拉開距離，二人並戰至最後直路才分出勝負，結果連斯以0.013秒的優勢險勝，贏得個人今季第2個分站冠軍。雖然馬昆斯屈居亞軍，但主要對手杜維斯奧蘇未能完賽，使他進一步拉開領先優勢至78分。