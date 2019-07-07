【MotoGP．德國站】中上貴晶負傷第10起步　馬昆斯連續10年排頭位

對賽車手而言，為了爭取成績，傷患都可以放在一旁。日本的MotoGP車手中上貴晶，在早前的荷蘭站發生意外，引致他的左腳足踝韌帶受傷，使他須撐拐杖走路。不過，當他走上戰車時卻「健步如飛」，負傷上陣的中上貴晶在德國站排位賽力壓杜維斯奧蘇，殺入第二節排位賽，並在正賽以第10位起步。

在上周末舉行的MotoGP荷蘭站，日本車手中上貴晶在比賽途中與羅斯（Valentino Rossi）相撞，並高速飛出賽道外。該名日本車手及後接受檢查，幸未有骨折等跡象，只是左腳足踝韌帶受傷，已是不幸中之大幸。

中上貴晶在上站高速飛出賽道，與他發生碰撞的羅斯隨即上前查看他的傷勢。（Getty Images）

Rossi crashes out!



It's all happening in this race and the Doctor now crashes out in a huge accident involving Takaaki Nakagami too.#MotoGP #DutchGP pic.twitter.com/JwPC37BGEH — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) June 30, 2019

效力LCR本田的中上貴晶，雖然在走路時需要拐杖支撐，但未有影響他在今站的表現，在排位賽依然表現神勇。該名27歲的日本車手在第一節排位賽的最後一圈時，造出個人最佳時間脫穎而出，力壓車手榜暫列次席的杜卡迪車手杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso），殺入第二節排位，結果以第10位完成排位賽。

中上貴晶離開戰車後，立即需要撐拐杖才可走路。（影片截圖）

How much heart do you have to have?! 🙌@takanakagami30 can't even walk and he has just qualified for Q2! 👏👏👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NirE7WwOYa — MotoGP™ 🇩🇪 (@MotoGP) July 6, 2019

與荷蘭站「背靠背」上演的德國站，中上貴晶賽前表示雖然不在最佳狀態，但慶幸未有影響他落場作賽，「縱然意外在高速下發生，幸好我未有骨折等問題，只是傷及足踝韌帶，這並不是一些嚴重傷患。雖然傷處仍然隱隱作痛，但我相信走上戰車便迎刃而解。」

中上;貴晶幸好未有骨折，使他能夠在德國站能夠負傷出戰。（Twitter截圖）

德國站的頭位由本田車手馬昆斯（Marc Marquez）取得，他以0.2秒之差力壓「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）及域奴利斯（Maverick Vinales），連續10年在德國Sachsenring賽道以頭位起步，並在頂級別的頭位次數累積至57次，距離追平名宿杜漢（Mick Doohan）的紀錄只差一場。