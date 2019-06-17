【MotoGP】馬昆斯偕胞弟主場奪冠　昆達拿路首登頂級別頒獎台

力爭MotoGP四連霸的馬昆斯（Marc Marquez），今站在主場加泰隆尼亞出戰，胞弟阿歷斯馬昆斯（Alex Marquez）率先在次級別的Moto 2賽事奪冠。馬昆斯在頂級別的MotoGP避開早段的意外，結果全場領放，奪得今年第4個分站冠軍。

本田廠隊的馬昆斯今站在主場加泰隆尼亞出戰，希望自2014年後再奪冠軍。馬昆斯在今站排第2起步，豈料前列車手在第2個圈卻發生意外，馬昆斯的隊友羅倫素（Jorge Lorenzo）在10號彎一次失誤炒車，剛被馬昆斯超越的杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso）隨即首當其衝，緊隨的域奴利斯及羅斯同樣不能倖免，而馬昆斯幸好避過一劫，並在餘下賽事領放，首位衝過終點奪冠，與胞弟攜手在主場揚威。

胞弟小馬昆斯在Moto 2賽事，以接近兩秒的優勢衝過終點，再度揚威加泰隆尼亞，亦創出3連勝，氣勢如虹。

馬昆斯避開意外後，大幅拉開與後車的差距，輕鬆奪冠。（Getty Images）

馬昆斯在主場加泰隆尼亞奪冠，賽後在賽道外慶祝。（路透社）

馬昆斯兄弟一同在加泰勇奪冠軍。（Twitter截圖）

今年新加盟本田的羅倫素，今季的表現平平，至今未曾以前10位完成賽事。該名32歲的西班牙車手，雖然今仗再度炒車未能完賽，但他將杜維斯奧蘇及羅斯等前列車手「掃低」，間接鞏固隊友馬昆斯的爭標形勢。原以103分在車手榜列次席的杜維斯奧蘇，在今仗未有分數落袋，相反馬昆斯今站奪冠，結果在車手榜拉開37分的優勢。

INCREDIBLE CRASH!



Jorge Lorenzo triggers a stunning domino effect as Vinales, Lorenzo, Dovizioso and Rossi are all taken out.#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/psjOTfi8A2 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) June 16, 2019

馬昆斯在加泰站取得今年第4個分站冠軍。（路透社）

被稱為「法國神童」的昆達拿路（Fabio Quartararo），在今站再度排頭位起步，力爭在頂級別的首個三甲完成。該名年僅20歲的法國車手，雖然起步未能保住頭位優勢，但受惠於次圈意外，他的排名升上前5位，在餘下賽事繼續強勢，以第2名衝線，職業生涯首度登上MotoGP頂級別的頒獎台。

昆達拿路取得職業生涯首個頂級別三甲。（路透社）

MotoGP頂級別新人昆達拿路，在上兩站賽事亦以前兩位起步，可惜亦未能登上頒獎台，終於在今站把握機會，創出生涯MotoGP的最佳成績。該名法國車手終於登上頒獎台感難以置信，「在比賽早段的圈速一般，我在登上第2位後，一直努力保持優勢，尤其是在末段我用盡全力，希望擴大優勢，很高興在今站取得亞軍。」