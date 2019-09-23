【網球．利華盃】拿度因傷缺陣無阻歐洲隊　連續3年蟬聯錦標

利華盃網球對抗賽在首兩日賽事後，歐洲隊以7：5領先世界隊。原本安排與費達拿合作出戰雙打的拿度，因傷未能出賽，而世界隊在最後一日賽事連下兩城，距離勝利只差一仗，但費達拿及阿歷山大薩維列夫為歐洲隊平反敗局，協助歐洲隊連續3年奪走利華盃。

利華盃（Laver Cup）最後一日賽事，每場勝仗將獲得3分，最先取得13分的一方便獲勝。拿度原先與費達拿合作戰雙打，可惜他因傷退賽，並由施斯柏斯取而代之，迎戰世界隊的伊斯拿及索克，在領先一盤下反勝為敗，加上費斯（Taylor Fritz）力克添姆，為世界隊連下兩城，以11：7反超前，再取一場便可首度贏得利華盃錦標。

費達拿在尾二場再度登場，不負眾望以直落兩盤擊敗伊斯拿，兩軍由薩維列夫及拉奧歷的一仗定勝負。二人在各取一盤下，需要以10分「Tie-Break」爭奪冠軍誰屬，結果該名德國球手以10：4取勝，助歐洲隊以13：11連續3年奪走利華盃。

歐洲隊連續3年稱霸利華盃。（路透社）

歐洲隊先輸兩場後反勝衛冕（按圖放大）

拿度雖然未有出場，但擔任場邊教練的角色，向在場上作賽的隊友提場。歐洲隊在薩維列夫取勝後，全數球員衝入場內壓在薩維列夫上慶祝，而所有歐洲隊的成員在場上瘋狂慶祝，並圍着獎盃後一同倒地，場面惹笑。一眾成員及後在更衣室內開香檳慶祝，並以獎盃作容器飲香檳。

拿度以獎盃飲香檳慶祝。（Getty Images）

費達拿在瑞士主場奪冠，在奪獎後發表感言，指有幸在日內瓦奪冠對他別具意義，「在日內瓦出戰利華盃，對我絕對是夢想成真，我們一眾球手在這裡得到熱烈的支持及鼓勵，使我們更落力作賽，度過一個愉快又難忘的比賽周末，十分期待來年在波士頓的賽事，再一次感受這熾熱的感覺。」

費達拿在關鍵一戰擊敗伊斯拿。（Getty Images）

球迷們未能欣賞拿度與費達拿合作雙打賽事，實屬可惜，將在10月舉行婚禮的拿度，將在利華盃後休假，並將在年終賽前復出，「我認為我需要休假，與親友享受假期，因為在美網後亦未有休息，享受利華盃的勝利使假期更加特別。」

拿度表示與費達拿合作十分愉快，「我相當享受與費達拿同隊合作﹑分享意見及不同看法，畢竟我們已不再年輕，互相認識多年並惺惺相惜，老實說十分榮幸與他同隊作賽，而歐洲隊十分團結，使今個周末更有趣。」

受傷避戰的拿度在場邊為隊友打氣。（Getty Images）