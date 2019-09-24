【英超】高普談利物浦將來　希望紅軍名宿擔任下一位主帥

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奪得國際足協（FIFA）年度最佳教練，利物浦領隊高普成就再上一層樓。這名「紅軍」主帥曾表示自己可能在利物浦退休，談到誰可以取代自己時，高普覺得「他」可以成為下一任紅軍主帥。

高普2015年成為利物浦領隊，去季奪得歐聯冠軍，執教生涯達到新高峰。去季的好表現讓他在FIFA年度頒獎禮，獲頒年度最佳教練。

利物浦現時在英超仍然全勝，又奪得個人大獎，離開「紅軍」理應不是現時的話題，高普談到將來時，卻提到若果自己離開時，由誰去接手最好。

高普指若離開利物浦，希望由謝拉特接手。（Getty Images）

謝拉特現為格拉斯哥流浪主帥。（Getty Images）

「杜格利殊及謝拉特在我初來報到時幫了我很多，」高普接受訪問時說：「我的帥位不受身邊的人影響。如果利物浦明天就要炒我，那麼杜格利殊將會是代替我的首選。不過，利物浦應該會把謝拉特從格拉斯哥帶回來。」

謝拉特去年成為蘇超球隊格拉斯哥流浪領隊，首季就奪得亞軍，只落後死敵些路迪3分。去蘇格蘭教波前，謝拉特掛靴後很快就走上教練之路，曾與高普合作過，帶領過利物浦U18。

高普自稱無時無刻都會盡能力幫助謝拉特。（Getty Images）

高普：帥位有能者居之

高普續道：「如果要我選繼任人，我會選謝拉特。我任何時候都會盡力去幫助他。如果有人取代我的職位，錯不在他們，只是我做得不夠好而已。我不是天才，我不完美，但我為球會獻出100%。」

高普早已說過自己或會在利物浦退休，52歲的他與「紅軍」合約到2022年完約，暫時似乎沒有計畫續約。

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