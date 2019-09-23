【英超】阿仙奴十人應戰下3：2反勝維拉　奧巴美揚再做英雄

阿仙奴在主場迎戰阿士東維拉，在上半場落後一球及十人應戰的劣勢下，在下半場極力反撲，結果以3：2反勝對手，全取3分。

阿仙奴在周中的歐霸盃作客輕取法蘭克福後，在今輪英超聯賽返回酋長球場迎戰阿士東維拉，主帥艾馬利特意起用上仗表現突出的小將沙卡（Bukayo Saka）任正選，首度在英超賽場正選上陣。

上仗在歐霸盃表現出眾的沙卡，在今仗首度在英超正選上陣。（Getty Images）

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主場出擊的兵工廠卻是先落後的一隊，安華艾加斯左路妙傳，中場麥甘尼（John McGinn）入楔在無人看管下撞射入網，在20分鐘為維拉先開紀錄。阿仙奴在上半場末段更要打少一人，美蘭尼爾斯因一記粗野攔截兩黃一紅被逐，落後一球的阿仙奴形勢更加嚴峻。

美爾尼爾斯在上半場末段一次攔截，被球證以兩黃一紅離場。（路透社）

阿仙奴對維拉的5個入球（按圖放大）

阿仙奴在下半場積極反撲，古安杜斯殺入禁區被維拉的比莊安祖斯（Björn Engels）推跌博得12碼，並由新加盟的尼高拉斯比比主射入網，為阿仙奴攻入首個入球，在59分鐘扳成平手。不過，兵工廠在1分鐘後再度失守，中鋒韋斯利近門快腳一篤得手，助維拉再度領先。

艾馬利及後換入韋洛克（Jack Willock）及托拉拿（Lucas Torreira）增強攻力，在下半場末段終見成效，古安杜斯高波斬入禁區，助攻的哥林張伯斯輾轉下近門建功，在81分鐘追成2：2。阿仙奴的數糊人物奧巴美揚，在峨眉月頂處理罰球直射破網，在3分鐘後攻入反超前一球，結果阿仙奴以3：2反勝維拉，驚險地全取3分，並以11分升上聯賽的第4位。

奧巴美揚罰球直射入網，助球隊射入反勝一球。（路透社）

十人應戰及落後一球的劣勢下，未有影響阿仙奴眾將的發揮，今仗亦是英超史上第9次有球隊在打少一人下成功反勝。今場入球功臣之一的哥林張伯斯，賽後在社交網站上發文，感激隊友及球迷的付出，使他度過難忘的一仗。

入球功臣之一的張伯斯在賽後感謝隊友及球迷。（Twitter截圖）

艾馬利在賽後讚揚球員在落後下未有放棄，並力挺被逐的美蘭尼爾斯，「即使球隊在十人應戰下，球隊顯示超強的團隊精神，加上球迷現場的支持，終可克服逆境反勝，但我們依然要繼續努力。我個人認為美蘭尼爾斯的攔截觸球在先，亦沒有踢中對方球員，所以執法稍為嚴苛，但我們亦要接受現實。」