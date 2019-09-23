【英超】拉舒福特受傷料缺陣數仗　摩連奴：他不是最佳的中鋒人選

曼聯在英超再輸一場，作客韋斯咸兩球落敗，更損兵折將，前線的拉舒福特因傷退下火線，主帥蘇斯克查指該名英格蘭前鋒或須養傷一段時間，使紅魔鬼的傷兵名單再添一人。

韋斯咸在主場憑耶莫蘭高及加斯威爾（Aaron Cresswell）的罰球各建一功，結果兩球淨勝曼聯，而紅魔鬼箭頭拉舒福特在今仗下半場，因腹股溝受傷被換出，因為小將格連活特因病未有列入大軍名單，所以只能以連格入替。

主帥蘇斯克查表示該名英格蘭前鋒預料將缺陣一段時間，「拉舒福特將在周三進行檢查，他感到自己的腹股溝受傷，或會在未來數仗缺陣，希望格連活特及馬迪爾能夠及時復出，解決前線的傷兵問題。」

拉舒福特在今仗下半場因傷被調離場，使曼聯前線添一名傷兵。（路透社）

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現任《天空體育》評述員的前曼聯領隊摩連奴，在節目中表示拉舒福特並非最適合的中鋒人選，「若果給予拉舒福特足夠空間，他將會是對手的心腹大患，但當他面對密集的防守時，他會踢得相當吃力，他並非一個典型的中鋒人選，我認為他難以攻入大量的入球。」

拉舒福特在今季常以正前鋒姿態上陣，但未能為曼聯取得更多入球。（路透社）

摩連奴曾與拉舒福特合作，他表示該名英格蘭前鋒並非最佳的中鋒人選。（Getty Images）

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蘇斯克查面對摩連奴的評語表示尊重，亦指他去季亦曾經執教曼聯，當然可以發表他的意見。蘇帥表示球隊雖然落敗，但眾將依然保持正面態度應付往後賽事，「球員們在場上努力地執行訓練過的戰術，但略有不足，希望在執行力方面有所改善。我認為眾將相當堅定，並十分集中在比賽中。」