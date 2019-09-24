【英超】曼聯收入再創新紀錄　活華特：「專注重建紅魔及贏獎盃」

曼聯雖然近年成績下滑，但人氣依然在全球數一數二，賺錢能力仍是全球最強之一。 「紅魔」最近公布上個財政年度的收入，達6.27億鎊刷新了球會紀錄。 曼聯是否「愛金多過愛足球」？球會行政副主席活華特（Ed Woodward）表示現時任務「專注於重建球隊及贏獎盃」。

曼聯過去數季成績都不如理想，但場外似乎愈賺愈有，宣布上個財政年度收入達6.27億鎊，再次刷新球隊紀錄。雖然他們在場外仍是最賺錢的球隊之一，但他們場上似乎未能重拾費格遜年代的光輝，今季英超至今只排第8，上場不作客爆冷不敵韋斯咸0：2後，已落後榜首利物浦10分。

曼聯表現不穩定，成績大受影響。（Getty Images）

「紅魔」今夏大灑金錢，先後購入雲比沙卡、哈利馬古尼，但表現依然不穩，而且放走盧卡古後，找不到一個合適人選去代替該名比利時球員，仍為人詬病，6場入8球在「Big 6」包尾。

曼聯賺錢能力未受場內成績影響。（Getty Images）

活華特專注重建球隊。（Getty Images）

「重建球隊及增強青訓系統」

重建路有如爬山，只能逐步逐步走，活華特在周二的股東大會明言：「我們繼續專注重建球隊及增強青訓系統，這項工作會在符合球會及領隊的足球理念下進行。我們很高興今季增添３名新一隊球員，與主力球員續約，以及看到由青訓提拔更多球員。曼聯上下都一心一意，希望完成首要任務：贏錦標。」