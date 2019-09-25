【西甲】美斯復任正選獻助攻但半場傷出　巴塞險挫維拉利爾

剛贏得破紀錄第6次世界足球先生的美斯，克服小腿傷患，在昨晚代表巴塞隆拿出戰，主場對維拉利爾，今季首次正選掛帥。雖然美斯復任正選即交出助攻，領巴塞以2：1取勝，但他在半場因傷退下火線。

當地時間昨晚（9月24日）的西甲，近況疲弱的巴塞主場對維拉利爾，在之前兩仗只能後備登場的美斯，今仗終於復任正選。美斯季初小腿受傷，今場是他今季首次以正選姿態上陣。

基沙文接應美斯的角球，在6分鐘為巴塞開紀錄。（Getty Images）

32歲的美斯在前日於國際足協頒獎禮上，破天荒贏得第6座世界足球先生。人逢喜事精神爽，這名阿根廷前鋒回到賽場，亦有好表現，開波6分鐘處理角球，即送出助攻，傳予基沙文近柱頭槌破網，主隊先開紀錄。

美斯克服小腿傷患，今季首度正選披甲。（Getty Images）

巴塞的巴西中場艾法美路在15分鐘轟出一記世界波，他離門約25碼推順，起腳勁射，維拉利爾門將沙治奧阿辛祖欲救無從。不過，維拉利爾在完半場前也回敬一腳精彩遠射，由老將辛迪卡索拉破網，追成1：2。

巴塞半場傳出壞消息，今季首次擔正的美斯因傷退下火線，由奧士文尼迪比利入替。雙方在下半場沒有入球，最後巴塞保住勝局贏2：1，6戰得10分。

艾法美路為巴塞贏到2：0，他入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

賽後最多人關心的是美斯的傷勢，難道是小腿傷患復發？教練華維迪就派定心丸，他說：「美斯受傷的時候，當然會引起所有人的關注，但看起來不太嚴重。美斯留意到自己的內收肌有點問題，我們希望他不要再踢，但只是以防萬一的措施。我覺得這是小問題，看看明日的檢查結果。」

巴塞小將安素法迪在尾段入替。（Getty Images）

入球功臣基沙文坦言，球隊表現還有很大的進步空間，他說：「離我們的應有的最佳水平，還有一段很大的距離，但我相信一定會愈來愈好。」談到今季加盟巴塞的表現時，基沙文說：「我應該不是太差吧？我入了3球，但我當然能夠做得更好，我需要繼續努力。」

另外，同日還有兩場西甲，華拉度列主場與CF格蘭納達踢成1：1，貝迪斯主場以3：1贏利雲特。