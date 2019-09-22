【西甲】美斯後備上陣未能扮演救世主　巴塞隆拿再負升班馬

美斯養傷多時，巴塞隆拿今季西甲初段缺了「球王」，開局可說慘不忍睹。然而今晨（22日）作客CF格蘭納達，縱有美斯下半場復出交出個人今季聯賽首演，巴塞仍以0：2敗予格蘭納達，反映球隊問題已非一個美斯可解決。

巴塞隆拿今季西甲戰績未如預期，缺少美斯之下，首4輪賽事僅獲2勝1和1負。美斯周中在巴塞隆拿作客多蒙特的歐聯分組賽復出，上陣31分鐘，雖然未能取勝，但前線核心回歸，無論是教練華維迪、隊友或球迷，都等待他可以100%應戰的一天。

巴塞隆拿今季作客戰績奇差，蘇亞雷斯（左）今仗未能為球隊建功。（Getty Images）

巴塞2分鐘告落後 新後衛首演即犯錯



華維迪未敢輕言「動用」剛傷癒的美斯，今輪聯賽作客升班馬格蘭納達，球王仍是後備出戰。但巴塞短短2分鐘已告落後，今季新加盟的後衛祖尼亞費普迎來首次正選機會，不過開賽1分鐘即被逼甩皮球，終致拉蒙阿施斯殺入禁區窄角度起腳，射門省中碧基收死達史特根成1：0，費普半場即被調出。



換邊後，華維迪即讓美斯落場，希望他可扮演救世主，儘管阿根廷球王落場45分鐘內，交出兩次射門、製造兩次入球機會，比任何一位踢足全場的隊友更多，但巴塞一直未能追和之餘，到66分鐘更有維達爾禁區內犯手球，格蘭納達由華迪路操刀射入，鎖定2：0勝局，暫時登上榜首。

美斯縱狀態未足落場仍有表現，但未能拯救巴塞。（Getty Images）

華迪路為格蘭納達射入12碼，鎖定對巴塞的勝局。（Getty Images）

巴塞隆拿首5輪聯賽過後僅得7分進帳，是西甲採用「3分制」以來，即1994至1995球季以來的最差開局；最令球迷擔心的，是巴塞今季兩場勝仗都來自主場，作客仍未贏過波，而且兩場聯賽敗仗的對手都是新升班球隊。劣績連連，華維迪坦言擔憂球隊狀況：「我們未能在作客賽事取得成績，這教我擔心，我們主導了比賽卻沒有將機會轉化為入球，在進攻方面不夠果斷。」

巴塞隆拿創下25年來最差開局，美斯流露失望的神情。（Getty Images）

更可怕的是，在5輪賽事後，巴塞竟與貝迪斯並列成為失球最多的西甲球隊，分別失了9球之多！華維迪談及後防問題，未有正面回應，僅稱：「這數據當然不理想，也不應出現在近年的巴塞之中」。巴塞周三（25日）將要回歸主場對前列球隊維拉利爾，又可否以勝利挽回信心？