【西甲】巴塞隆拿欲與16歲小將續約5年　加設1億歐元放人條款

巴塞隆拿雖然球星如雲，但主力如美斯、蘇亞雷斯都已經年過30，要開始部署下一代接班。 今年升上一隊的翼鋒安素法迪，出戰3場已有不俗的表現，令巴塞急急留人，有指他們有意他續約5年，更設有1億歐元的放人條款。

巴塞今季季初前線受傷病困擾，16歲的法迪獲提拔上一隊，今季在不同賽事為巴塞出場4次，已有兩球進賬及一次助攻。這名畿內亞比索球員日前更以16歲又321日，成為巴塞史上歐聯出場最年輕的球員。

安素法迪今季升上一隊。（Getty Images）

據外國傳媒指出，「地上最強」已經想跟法迪續約。希望以5年長約「綁實」該名畿內亞比索球員，為了阻止其他球隊出手搶人，更加上1億歐元的條款。不過，巴塞2017年就被巴黎聖日耳門，以2.92億歐元啟動尼馬的放人條款，最終該巴西球星轉戰法甲。故1億歐元有沒有阻嚇作用，仍是未知之數。

法迪4場已有不少貢獻。（Getty Images）

巴塞想與法迪續約5年。（Getty Images）

美斯復出已無機會？

法迪在巴塞一隊成功爭取到一席位，表現亦相當不俗，得到續約可算是前途無可限量，亦有更多時間讓他在一隊吸收更多經驗。不過，歐聯與多蒙特打和後，後備上陣的美斯勢必復出鬥格蘭納達，為現時西甲排第5的巴塞搶分，教練華維迪會否讓法迪先打正選，將成為比賽一大焦點。