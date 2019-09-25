【足球】德國意大利辦傳奇賽　托迪奇連士文出戰　邀英格蘭辦盃賽

德國及意大利將於下月舉行傳奇賽，由35歲或以上前國家隊成員對壘。這場於德國福爾特舉行的比賽，18000張門票已經售罄。 德國足總見反應熱烈，邀請其他歐洲國家舉辦友賽，更有意合辦傳奇歐國盃類型的比賽。

兩軍陣容粒粒皆星

意大利傳奇隊今次可謂嚴陣以待，球隊骨幹由2006年世界盃冠軍成員組成，暫時已肯定出賽的已有托迪、簡拿華路、派路、加度素及森保達。

德國陣容亦有不少老牌球星，如奇連士文、芬寧斯、本恩等等。這場於德國福爾特舉行的比賽，球迷反應十分熱烈，18000張門票已經全數出售。

意大利傳奇隊由2006世盃冠軍成員作骨幹。（Getty Images）

托迪將於球迷前獻技。（Getty Images）

據了解，德國足總已聯絡多個歐洲國家的足總，包括英格蘭，商討繼續擴大傳奇賽規模的可能性。

現階段是繼續以友賽型式舉行賽事，但報道指有興趣的國家對舉行歐國盃型式的大賽這個主意採取開放態度，而且更有意辦女子賽，以及不同年齡層賽事。

奇連士文（Jürgen Klinsmann/德國/55歲/前鋒）（Getty Images）

德意傳奇賽已確定參賽球員（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

意大利對這種賽事態度十分認真，除球員陣容粒粒皆星外，更為「意大利傳奇」隊提供教練、醫生及物理治療師。這場「德意大戰」將於10月7日舉行，收入將會作於不同學校舉行活動及為幫助有經濟困難的退役球員之用。

英媒指英格蘭足總對搞國際級別傳奇賽有興趣。（Getty Images）

英足總擔心球員不在狀態

雖然英媒指英足總對參加這種比賽有興趣，但內部對前國家隊球員的狀態有質疑，認為相比起其他歐洲國家，英格蘭退役球星都未能保持良好體格。有英媒指卡域克、史高斯等仍保持良好狀態的球星，有望成為這支「英格蘭傳奇」成員。

德意傳奇賽規定球員一定要為35歲或以上，曾為國家隊上陣至少一次，才符合上陣資格。