【足球】UEFA重推第3級盃賽　2021/22球季上馬　冠軍直入來季歐霸

歐洲足協（UEFA）公布，由2021/22賽季開始，重新設立第3項歐洲球會球賽事，名為UEFA Europa Conference League（暫譯為「歐霸協」或「歐霸聯」），是僅次歐聯和歐霸盃的第3級別歐洲賽事，旨在給更多國家的球會更多參與歐戰賽事的機會。

這項新賽事的細節，歐洲足協執委會在2018年的時候已經確認。賽事將會有32支球隊參賽（同一時間現時歐霸盃小組賽，亦會縮減規模至32支球隊），分成8個小組，每組4隊，然後會有16強、8強、4強和決賽。

新盃賽比賽日與歐霸一樣，都在星期四晚上。（Getty Images）

在16強進行之前，這項「歐霸協」小組賽的每組第二名將會和歐霸盃小組賽的每組第三名進行一輪額外的淘汰賽。歐霸協將會進行15周比賽，場次共141場；和現時歐霸盃一樣，歐霸協的冠軍有資格「升級」參加下季的歐霸盃。

歐洲足協二十年前設有三大盃賽，不過歐洲盃賽冠軍盃（中）在1999年後停辦，並與歐洲足協盃合併，其後賽事更易名歐霸盃（左）。（Getty Images）

歐霸協賽事將會在周四晚上進行，與歐霸盃一樣；歐聯則維持在周二和周三。由於引入更多不同國家的球會參賽，歐霸協比賽或會有新的開賽時段，具體細節還有待確定。

歐洲足協決定，2021年歐聯決賽，將於俄羅斯聖彼德堡辛尼特主場上演。 （Getty Images）

與此同時，歐洲足協亦公布2021年歐聯決賽，將移師俄超勁旅辛尼特的主場舉行，之後兩年則分別在德國拜仁慕尼黑的安聯球場及英國的溫布萊球場上演歐聯決賽。