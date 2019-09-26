【網球】15年惺惺相惜之友情　費達拿談拿度：我們非常了解對方

費達拿及拿度過去周末做隊友，為歐洲隊出戰利華盃，助歐洲隊以13：11擊敗世界隊。其後，費達拿接受訪問，談及與拿度之間惺惺相惜的友情，他表示彼此都非常了解對方，但兩人並非最好的朋友。對於其他歐洲隊隊友而言，利華盃更似是一次朝聖之旅，費達拿及拿度就像兩位前輩導師，為他們解惑。

38歲的費達拿及33歲的拿度橫掃網壇多年，前者贏得20座大滿貫，後者則有19座大滿貫。由2004年起，兩人就在職業網壇上碰頭，至今已經做了15年對手，並肩屹立網壇巔峰。

費達拿及拿度在利華盃為隊友打氣。（Getty Images）

費達拿在訪問中說：「老實說，我們真的非常了解對方。我喜歡拿度的是，我們之間坦誠相對，直腸直肚，什麼都可以說。」費達拿認為兩人是好朋友，但不是最好的朋友，他續說：「我們十分尊重對方。問我們是否最好的朋友？我覺得不是。他有比我關係更親密的朋友，而我也是。說到底，關鍵是尊重。當去到球場上，我們就是勁敵。」

在利華盃比賽時，其他歐洲隊球手都會坐在場邊觀戰。（Getty Images）

網上流傳一張費達拿及拿度的照片，可見兩人十分老友。（Twitter）

費達拿及拿度40次交手，拿度贏得24次。在過去周末的利華盃，兩人並肩作戰，代表歐洲隊上陣，但在周日的最後一日賽事，拿度就因傷避戰。費達拿表示，他是第一個收到拿度通知的人，「他全都告訴我，近日受手部傷患困擾的問題。在星期日的早上，我是第一個收到他的訊息，說他未能出賽，他十分失望。我跟他說，十分理解他的處境，我們隊伍中還有很多優秀的球手。」拿度接下來養傷，同時會跟拍拖14年的女友結婚，預計10月底復出，參加巴黎大師賽。

費達拿（右）講到他跟拿度的友情，雖然兩人並非對方最好的朋友，但他們十分了解對方。（Getty Images）

歐洲隊過去周日贏得利華盃。（Getty Images）

在利華盃的歐洲隊中，費達拿及拿度就像兩尊大神般存在，其他球手彷彿像兩人的小球迷。21歲的希臘新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）表示，在利華盃就像上了一課，他說：「我在兩人身上獲益良多，跟他們的交流十分有趣，但不會告訴大家我們聊了什麼。他們都是和藹可親的人，非常友善。這種隊際賽模式，令我有機會向兩人學習，我們一起去食飯消遺，相處了很多時間，我們交換戰術及意見。」

希臘新星施斯柏斯表示參與利華盃的最大得著，是可以跟拿度及費達拿交流。（Getty Images）

32歲的意大利球手霍尼尼（Fabio Fognini）也說：「我永遠不會忘記這星期。真在太奇妙的經歷，簡直是對我15年職業生涯的獎勵！可以跟那些傢伙在板凳上聊天，是一次難忘的記憶，這是一份永遠伴隨我的回憶。他們兩人都很易相處，跟他們溝通十分舒服。兩人代表住我們這項運動的歷史，他們是獨一無二，你還可以向他們尋求意見。」