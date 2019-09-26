【港足】U18赴高雄撼台北緬甸　備戰11月亞青盃外圍賽

香港18歲或以下男子足球代表隊今日抵達台灣高雄，參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」，將先後跟三支球隊交手，首戰將於周六（28日）對直布羅陀。

港隊這次由前港足左後衛張健峰出任主教練，決選名單包括多支港超球隊的小將，如冠忠南區的伍啟睿、和富大埔的楊紫彬、及愉園的黎培基等，曾到葡萄牙學法的東方龍獅後衛梁祐維也在陣中。

前港腳張健峰今季未有在港超落班，他將以主教身份帶領U18出戰。（香港足球總會）

港隊今日出發到台灣備戰，周六先對直布羅陀。（香港足球總會）

港足U18於今日抵埗，周六先鬥直布羅陀、然後接連於下周一及二對中華台北及緬甸。中場黎培基認為球隊準備充足：「全隊均希望在亞青盃（亞洲足協19歲以下青年錦標賽）踢出好成績，近期一周約操練三課。今次目標最好當然是冠軍，並在亞青前測試球隊實力，訓練各種戰術。」

對於另外三支參賽球隊，黎培基坦言對直布羅陀認識不多：「若想於亞青有好表現，這次對中華台北便要贏；之前跟緬甸交手也是落敗，期待這次有進步，爭取打和或勝仗。」

愉園中場黎培基表示，今次邀請賽會視冠軍為目標。（香港足球總會）

11月赴印尼戰亞青盃外圍賽

港隊今次參賽，最主要目標是備戰11月6至10日在印尼舉行的亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽。小港腳屆時被編於K組，同組有東道主印尼、老對手朝鮮及東帝汶。港隊需爭取小組首名，或成為四支最佳次名球隊之一，以躋身明年10月在烏茲別克進行的決賽周。