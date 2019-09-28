【港超聯】盧兆崎兩戰成名　曾隨U18赴泰集訓拒談紀律風波

港足U18昨日傳出紀律醜聞，球員及教練均成為傳媒焦點。流浪守門員盧兆崎上月曾入選U18泰國集訓名單，最近卻未有隨隊赴台參加邀請賽，並於今日港超聯中上陣助流浪取勝。

流浪前季競逐港超聯時全季僅得6分，今季卻在9月尾已取得一半分數；無獨有偶，當季首場勝仗也是從飛馬身上取得。球隊總監李輝立坦言，一直對球隊充滿信心，期待首場勝利的來臨，「對冠忠南區後已認為球隊有實力，上場能迫和東方龍獅，信心更強。球員跟教練有觀看飛馬對大埔的比賽，洞悉對方優點及缺點，今場穩守突擊戰術很成功。」

流浪球員在開齋後相當興奮。（袁志浩攝）

菁英盃違例未構成影響 「只着重聯賽排名」

李輝立相信流浪在餘下比賽仍可搶分，有信心球隊能逃離降班漩渦。他指出上場菁英盃雖因失誤致違反賽例，或令結果由和變輸，但直言球隊不着重盃賽成績，最重要是年青球員踢出驚喜，「球隊季初一直找龍門，等待姬向爭（富力R&F門將）外借，可是這兩場比賽大膽起用盧兆崎，他也沒甚麼過失，球會於栽培新人上又取得成功。」

流浪總監李輝立認為球隊今年可避免降班收場。（袁志浩攝）

李輝立口中的小將盧兆崎，上季仍效力甲組球會晉峰的青年軍。年僅18歲的他今季首度征戰職業聯賽，上場菁英盃鬥東方已助球隊迫和對手，這仗第一次在港超披甲，即化解飛馬攻門成為贏波功臣。此子賽後接受傳媒訪問，略顯緊張，「近日自己在心態上有準備好踢這場比賽，滿意自己發揮。多謝何國泉教練由小到大的栽培，他是我的恩師。」

盧兆崎（藍衫）尾段化解飛馬強攻。（袁志浩攝）

盧兆崎兩戰成名 拒談U18紀律風波

兩戰成名，盧兆崎雖享受勝利的喜悅，卻未有完全被沖昏頭腦，相當謙虛，「教練團有提醒我切勿自滿，自己也明白這道理，始終是個新人，不會因為一或兩場好波便自滿，往後會花心機練習，準備好每一場比賽。」盧兆崎又認為，勝利對全隊意義重大，相信可激起士氣，並力求在餘下比賽中為球迷踢好波、爭取佳績。

港足U18昨日被傳出紀律風波，指球員8月於泰國集訓期間到酒吧消遣，疑違反隊規。盧兆崎正是U18的一份子，亦有入圍當時集訓名單，惟球隊最近赴台踢邀請賽，他卻未有入圍決選。盧兆崎解釋指，自己今次因球會賽事而未能隨隊，「當然代表香港是件好事，但這情況是由球會決定，我尊重他們的決定。」而對於U18紀律醜聞等消息，他僅稱「沒有任何話可說」，未有否認事件及作出評論。

雖曾隨港足U18赴泰集訓，盧兆崎對紀律風波一事卻封口。（袁志浩攝）

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