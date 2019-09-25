【港超聯】正式會員資格被拒感失望　富力：沒投票權也有力量

基地位於中國廣州的港超聯球隊富力R&F，組軍3年來均向亞洲賽目標進發，惟其成為正式會員的申請，昨（24日）晚在足總會員連番質疑下遭否決，意味球隊下季或未能代表香港出戰亞洲賽。對於其會員資格引發的問題，富力代表就此作出回應。

富力昨晚於足總會員大會上遭否決成為正式會員，惟球會未有派代表出席會議。富力競賽部經理許世競接受《香港01》查詢時，坦言對結果大失所望，「雖然感到失望，但深知付出才會有收穫。」

富力競賽部經理許世競指，球會將繼續奉獻香港球壇。（資料圖片）

富力近年每季投資近5000萬港元，以囊括本地錦標及參加亞洲賽為目標。（資料圖片）

富力暫未決定重提申請 仍以亞洲賽為目標

足總主席貝鈞奇會後指出，規例並沒有就重覆申請設限，意味富力可於短時間內再提出申請，許世競回應時表示：「投票權會員方面，我們暫時未定重新申請的時間。」富力未成為足總正式會員，將無法取得來屆亞洲賽參賽資格，這支「富豪球會」近年投資逾億元，以代表香港出戰亞冠或亞協盃為目標。這次申請被拒，會否影響未來發展方針？許世競重申，亞洲賽仍會是富力未來重要發展方向，「作為非投票權會員，也並非沒有力量。我們會更加努力，未來做更多實事，繼續奉獻及服務香港足運。」

富力早前曾因燕子崗運動場而引發風波，境外作賽問題亦是足總會員疑問之一。（香港足球總會）

昨晚會上有足總會員質疑，富力R&F跟廣州富力之間欠缺獨立性，若中港兩個會籍同時參加亞洲賽，或會引發混淆及衝突。據了解，富力季前已一直就兩間球會的關係跟亞洲足協溝通，總經理郭能培於季前發布會曾透露，雙方相討結果未算正面，季內能解決問題的機會只得約五成。而對於球會於有關方面的最新情況，以及應如何釐清足總會員的疑問等，富力指現階段暫未有任何補充。