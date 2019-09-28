【港超聯】18歲守門員勇救險球　流浪破飛馬開齋

港超聯今周兩場賽事改期，原定今日（28日）富力R&F主場鬥愉園的賽事延遲舉行，僅得香港飛馬在香港大球場迎戰榜尾的標準流浪。 「升班馬」跟「400萬班費」等都是流浪的標籤，外界本預計這支球隊將是今季降班大熱，惟流浪今日憑表現及結果證明，球員及球隊有力於港超競逐，球迷們又會否另眼相看？

面對排名較低的流浪，飛馬今場收起部份主力，後衛張志勇及馬高斯連續兩場未獲正選，前線由陳肇麒、查理士及佐佐木周擔大旗，傷愈的西班牙前鋒加西亞則先任後備。流浪方面以去仗在菁英盃表現出色的小將盧兆崎把守最後一關，而從東方龍獅外借的林學曦今季首度上陣，安基斯及歐陽耀冲卻坐冷板。

流浪中場安達欲接應角球，飛馬前鋒陳肇麒飛身解圍。（袁志浩攝）

林學曦日前外借至流浪，今日即正選披甲。（袁志浩攝）

半場悶戰 飛馬隔靴搔癢

今仗上半場可用「悶戰」來形容，兩軍進攻皆欠板斧，飛馬於禁區外組織只隔靴搔癢，難以突破流浪防線；流浪雖博得多個死球，惟傳中落點不理想，甚少為飛馬帶來威脅。飛馬16分鐘有一記埋門較「近磅」，陳柏衡左路開出罰球，遠柱的外援查理士跳頂高出。

這位澳洲翼鋒此役表現算出眾，兩分鐘後左路推順後起腳遠射，卻未能命上目標。流浪27分鐘創造出上半場最精彩的埋門，巴辛禁區頂橫傳，後上的鄧樂文推入禁區內起左腳勁射，惟遭梁興傑接實，半場雙方踢成0：0。

盧兆崎連續兩場把守流浪大門，表現出色。（袁志浩攝）

短時間內連撲兩球 盧兆崎成功臣

飛馬下半場由前鋒加西亞入替查理士，卻遭流浪早段打破僵局。47分鐘林學曦右路傳中，杜馬思頭槌二傳，簡尼迪半斜身抽入成1：0。落後下飛馬一度有陳曉鋒於3名守衛中突圍而出，熨射遠柱但被盧兆崎單手救出底線。這位小將其後再飛身撲走大衛拉菲爾的「冷箭」，力保不失。

黃俊皓（中）射入世界波，一度助飛馬追平。（袁志浩攝）

飛馬中後段再換入馬高斯強攻，流浪則安排安基斯後備上陣，欲打防守反擊。72分鐘流浪一次快攻，彭林林左路單刀埋門，但被入圍港足初選名單的梁興傑擋出。飛馬84分鐘由黄俊皓禁區頂第一時間抽入世界波追平，不過流浪兩分鐘後即憑巴辛絕殺奠定勝局。

最終流浪以2：1險勝飛馬，取得今季首場勝利，賽後暫時爬升至第7位；飛馬踢畢3場聯賽後只得1分，位列第8。

+ 11 + 10 + 9

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票