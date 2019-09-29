【西甲】馬德里打吡悶和　拉莫斯涉羞辱旁證母親　施蒙尼要求嚴懲

馬德里體育會周六（28日）主場與皇家馬德里合演今周西甲大戰，最終兩無紀錄，以0：0完結今次「馬德里打吡」。 馬體會主帥施蒙尼賽後爆料，近距離聽到皇馬隊長沙治奧拉莫斯侮辱旁證母親，但球證竟然沒有採取行動，要求賽會嚴正執法，懲罰拉莫斯。

雖然馬體會曾在季前賽於美國大炒皇馬7：3，但今戰未有重覆上次場景，全場兩軍中目標埋門不多，下半場僅得主隊門神奧比歷勇救賓施馬頭槌攻門，最終雙方以0：0言和。

施蒙尼賽後表示球隊上半場主宰比賽，但卻始終找不到入球，又指「今仗是場硬仗，雙方都錯失贏波良機」。

拉莫斯被指侮旁證家人。（Getty Images）

施蒙尼指責球證無動於衷。（Getty Images）

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不過，今仗比賽最大焦點並非雙方乏力的攻勢，反而是皇馬中堅拉莫斯出言不遜，大罵旁證的事件。

據西班牙傳媒《馬卡報》報道，這名西班牙國腳以「那個生你的淫婦」侮辱旁證母親，但最終未有被球證驅逐，就連警告也沒有。

馬體會與皇馬最終互交白卷。（Getty Images）

球證不了了之，亦是令到施蒙尼最「火滾」的理由：「雖然球場事、球場了，但旁證一定聽到他（拉莫斯）說了什麼。」施蒙尼事發時正正在旁證及拉莫斯身邊，自稱確實聽到拉莫斯出言不遜，更向球證投訴，但最後竟換來被球證警告，為此感到震怒。

今戰雙方都忘帶射門鞋。（Getty Images）

迪哥「問候自己娘親」停8場

施蒙尼質疑為何當時一眾球證都未有行動，要求賽會嚴正執法，嚴懲拉莫斯。事實上，施蒙尼帶領的馬體會今年4月遇到相似情況，陣中射手迪亞高哥斯達對巴塞隆拿的比賽中「問候」球證母親，被紅牌驅逐離場，賽後辯稱是「問候自己娘親」，終被罰停賽8場及罰約5620歐元，馬體會亦被罰2700歐元。

西甲一向都對球場上這種侮辱行為不手軟，但會否向皇馬及其隊長沙治奧拉莫斯展開調查仍是未知之數，要調查拉莫斯亦要等球證完成賽後報告後才有定案。