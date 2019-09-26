【西甲】皇馬挫奧沙辛拿登榜首　華倫西亞韓國新星李康仁首度建功

周中進行的西甲賽事，皇家馬德里憑兩名巴西球員各入一球，以兩球淨勝奧沙辛拿後升上榜首，當中新加盟的洛迪高高斯在西甲首度亮相即貢獻入球。 另外，來自韓國的新星李康仁，同樣在今輪聯賽取得西甲處子入球，並助華倫西亞賽和基達菲。

皇馬在主場迎戰奧沙辛拿的西甲聯賽，主帥施丹將賓施馬及夏薩特先列後備，以盧卡祖域及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）領銜攻堅，而早前入選FIFA最佳11人的4名皇馬球員，在開賽前向球迷展示獎項。

皇馬4名入選FIFA最佳11人的球員，在開賽向主場球迷展示獎座。（Getty Images）

西甲今輪賽果（按圖放大）

在今夏新加盟的前鋒盧卡祖域（Luka Jovic），在今仗表現活躍，希望取得西甲的首個入球，他一度單刀建功，但翻查VAR後確認越位在先，入球被判無效。另一名新加盟的前鋒洛迪高高斯（Rodrygo Goes）就順風順水得多，該名18歲的巴西球員入替同鄉雲尼斯奧斯，首度為皇馬在西甲披甲，他在甫上場便在左路推進並帶入禁區起腳建功，上陣僅93秒便取得西甲處子入球，他的入球時間僅次巴西名宿朗拿度的62秒。

結果皇馬憑兩名巴西新星建功，以兩球擊敗奧沙辛拿，在今季聯賽保持不敗之身，以14分暫時升上榜首。

今場處子西甲登場的洛迪高高斯，僅上場93秒便極速取得首個入球。（Getty Images）

雲尼斯奧斯在上半場36分鐘為主隊先開紀錄，禁區外妙射收死對方門將，收穫近7個月的首個入球，該名來自巴西的「千禧後」球員，自今年2月攻破艾拉維斯大門後一直未有進帳，在今仗終於打破入球荒，他在慶祝時跪在地上並雙手掩面，狀甚感觸，而隊友亦紛紛上前與他慶祝。

施丹對兩名巴西新星今場表現感滿意：「我為他們感到高興，其實他們只是18歲，我不斷嘗試給予他們信心，我們亦樂見一眾小將的成長，這個入球對他們是同樣重要。」

雲尼斯奧斯事隔7個月再度建功，心情相當激動。（Getty Images）

另外，效力華倫西亞的韓國新星李康仁，在今輪聯賽首度正選登場，主場迎戰基達菲。這個世青盃金球獎得主在上半場39分鐘接應隊友橫傳，門前撞射入網，取得首個西甲入球，惟華倫西亞最終只能與基達菲打成3：3平手，各得1分。