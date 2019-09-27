【西甲】基沙文轉會餘波未了　巴塞因非法接洽被罰款　

基沙文在今夏一波三折地加盟巴塞隆拿，但舊東家馬德里體育會指巴塞未有支付足夠的違約金。西班牙足協就事件調查後，巴塞最終因未在有馬體會的批准下，非法與基沙文接洽而被罰款。

法國球星基沙文在今夏多次傳出加盟巴塞隆拿，最終在經歷近兩個月後，巴塞支付1.2億歐元的違約金，才正式宣布加盟該支加泰隆尼亞球隊。不過，馬體會透過官方網站發聲明反擊，指基沙文的違約金為2億歐元，而巴塞並非所支付的1.2億，雖然事件陷入羅生門，但未有影響基沙文披上巴塞球衣。

在馬體會效力多年的基沙文，今夏一波三折地轉投巴塞隆拿。（Getty Images）

西班牙足協在調查事件後，指巴塞方面在未有馬體會的准許下非法接洽基沙文，向巴塞罰款300歐元：「向巴塞罰款300歐元的意義並非單純的罰款，並不會影響球會的運作，但會成為先例，阻止其他球會進行相似的交易。」不過，根據《ESPN》的編輯Alex Shaw表示，巴塞方面將會就罰款提出上訴。

基沙文上輪聯賽接應美斯的傳送建功。（Getty Images）

《ESPN》記者表示巴塞將就罰款提上訴。（Twitter截圖）

基沙文在今季為巴塞隆拿踢足6輪聯賽，並交出3個入球及2個助攻，成為球隊在美斯及蘇亞雷斯分別缺陣下的前線數糊人物。