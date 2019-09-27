【西甲】「挪威神童」奧迪加特獻妙絕助攻　皇蘇輕取對手登次席

被皇家馬德里外借至皇家蘇斯達的「挪威神童」馬田奧迪加特，在今季表現亮眼，領球隊暫時在聯賽位處前列。該名挪威新星在今輪西甲中，交出一記妙絕助攻，結果助球隊以3球輕取艾拉維斯，全取3分。

來自挪威的馬田奧迪加特（Martin Ödegaard），多年不斷被皇馬外借，汲取更多比賽經驗，該名20歲的挪威球員今季外借至皇家蘇斯達，交出不俗的表現，已取得兩個入球，更獲球迷選為皇蘇8月的最佳球員。

馬田奧迪加特在今季表現亮眼，更獲皇蘇球迷選為8月的最佳球員。（Getty Images）

皇蘇在今輪聯賽主場迎戰艾拉維斯，狀態大勇的奧迪加特繼續正選披甲，球隊亦憑他的精彩助攻先開紀錄。奧迪加特現身接應隊友的傳送，控球隨即以「通坑渠」擺脫對手，並交出一腳妙絕的地波傳送，穿過4名艾拉維斯球員，最終由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）門前輕鬆射入，在19分鐘先開紀錄。

奧耶沙巴爾及後攻入12碼，加上韋利安荷西（Willian Jose）的入球，結果以3球淨勝艾拉維斯，全取3分，以13分升上聯賽榜次席，僅1分落後榜首的皇馬。

奧迪加特「通坑渠」擺脫對手後交出漂亮助攻，不少網民指這球是今季最佳助攻。（視覺中國）

馬田奧迪加特妙絕助攻逐格睇（按圖放大）

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馬田奧迪加特如此精彩的「通坑渠」後助攻，引起不少網民的熱議，不斷轉發該球入球的片段，並對該名挪威新星的助攻讚不絕口，更直言這是本季最佳助攻。

奧耶沙巴爾梅開二度，助球隊3球擊敗艾拉維斯。（視覺中國）

Martin Odegaard has just provided the assist of the season. Out of this world! 😱🔥 pic.twitter.com/FcKj53mMBy — Football Planet (@FoootballPlanet) September 26, 2019

另外，中國前鋒武磊正選代表愛斯賓奴上陣，戰至64分鐘被調離場，球隊則在完場前被切爾達追成1：1，握手言和。名列前茅的西維爾在領先兩球下，遭主隊伊巴在24分鐘內連追3球反勝，吃下兩連敗。