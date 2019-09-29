【港超聯】元朗全場24次攻門仍失分　南區末段追和保不敗身

港超聯今季首度上演地區打吡，目前仍未錄得敗績的冠忠南區，今日（29日）於旺角大球場鬥佳聯元朗。結果全場攻門多達24次的元朗，在領先一球下最終被南區於尾段逼和，獲得1分，繼上仗賽和傑志後，再度由上季的爭標份子搶得分數。 無論是上季由郭嘉諾帶領，抑或今季由陳文俊擔任主教練，元朗依然保持熱血風格，面對強敵仍毫不怯讓，未來兩場聯賽迎戰理文及富力R&F，或有能力影響今屆港超爭標局勢。

佳聯元朗開季3戰僅得1和2負，雖未開勝門，但表現絕不失禮，首場聯賽令東方龍獅陷入苦戰，最終僅以1球憾負；其後作客傑志更於兩度落後下追和，早已宣告有力成為爭標攔路虎。南區沿用迪亞高、夏志明及查維斯三箭頭，左閘則遣許宏鋒出任；元朗陣容相對保守，收起卡真奴及辛坦拿兩位巴西鋒將。

42歲的法比奧（前）寶刀未老，仍是元朗後防支柱。（袁志浩攝）

查維斯食詐糊 元朗半場混戰中領先



南區上半場較快入局，開賽11分鐘查維斯接應長傳後避過守衛，在葉嘉宇出迎之際橫傳予夏志明，雖然回防的法比奧雖剷走來球，卻遭查維斯補中入網。不過球證陸建燊吹罰查維斯犯規在先，南區慘食「詐糊」。主導控球權的南區連中堅列文也乘勢出擊，這位巴基斯坦守將於左路傳中，門前大漏下由尾柱的迪亞高撞射，但被葉嘉宇單手救出。

迪亞高（圖）施射被葉嘉宇救出，未能為南區打開紀錄。（袁志浩攝）

今日下午天氣悶熱，旺角場氣溫高達攝氏32度，球證亦於上半場中段安排「降溫小休（Cooling Break）」。元朗其後表現有起色，頻頻於左右兩翼威脅南區，羅振庭一記妙傳予曾梓軒，這位前鋒無人看管下跳頂被門前的比圖及時解圍。戰至45分鐘，元朗更由米基爾於混亂中起腳射近柱破網，半場領先一球。

米基爾（右一）為元朗破門，打開紀錄。（袁志浩攝）

元朗對南區先開紀錄，眾將奔向球迷慶祝。（袁志浩攝）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

壽星鄭兆聰換邊後撳制 南區強攻搶回1分



南區主教練鄭兆聰今日47歲生日，有球迷於比賽中途高呼「生日快樂」為他慶祝。可是南區換邊後一度處於下風，新加盟元朗的張民樂表現活躍，先後兩次助攻曾梓軒及基斯起腳，惟射門均偏離目標。積極反撲的南區稍後換入倒戈的陳廣豪，以及塞爾維亞射手高美斯，後者65分鐘直線傳至查維斯腳下，不過此子單刀卻被葉嘉宇封位擋出。

冠忠南區主教練鄭兆聰47歲生日，但未能領軍全取3分。（袁志浩攝）

+ 7 + 6 + 5

南區尾段再有列文門前撻Q失機，不過踢至87分鐘終於追平，當時元朗中堅王睿因傷離場治理，南區把握人數優勢，在劉家銘左路傳中下，由比圖二傳至中路的查維斯頂入成1：1。最後元朗今季繼迫和傑志後，再跟南區握手言和，賽後以2分排第8；至於南區在多踢一場下，領先傑志及理文等球隊，位列積分榜次席。