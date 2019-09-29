【F1．俄羅斯站】平治咸美頓奪冠　陸克萊高調質疑法拉利華迪爾

平治在俄羅斯站未輸過，但今年法拉利在下半季的強勢，使得「銀箭」車隊周日（29日）在俄羅斯站的紀錄似乎要終結。 不過，多得法拉利的華迪爾壞車，平治果斷要一對車手入Pit，最後以戰術追過陸克萊，保住了俄羅斯全勝紀錄。

今戰排第3出發的法拉利車手華迪爾，靠極快的起步追過第2出發的咸美頓，更在第二個順利爬過連續4場排頭出賽的隊友陸克萊。不過，因為列卡度、哥桑及基奧雲拿斯發生接觸，哥桑的夏斯戰車直炒防撞欄，賽事要出動安全車；列卡度爆胎，仍能回到雷諾的維修站，但最終難逃「上岸」命運。

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華迪爾（右）起步不久就過了陸克萊。（Getty Images）

華迪爾因為壞車退賽。（路透社）

本來法拉利曾下令要華迪爾及陸克萊位置對調，但由於咸美頓於後方亦步亦趨，使得意大利車隊不能完成指令，陸克萊亦只能在無線電中說：「我完全明白，不要緊，我知道現時狀況。」正當華迪爾愈拉愈遠之際，這名4屆世界冠軍的戰車在第27圈出現問題，車隊指令要他停在一邊，德國車手在無線電中的聲線盡顯難以置信之情。

由於華迪爾停在一旁，賽會出動虛擬安全車（Virtual Safety Car），平治一對車手乘機入Pit。由於VSC出動，一眾車手都要減速，令到入Pit對時間的消耗大減。陸克萊第31圈入Pit，咸美頓成功走到陸克萊前面，取得了領先位置。

咸美頓憑一個虛擬安全車入站，走上第一位。（路透社）

因為威廉士的羅素炒車，令到安全車真的要出動，使得陸克萊可以緊貼平治兩名車手，但在安全車入站後，平治兩台戰車緊守自己的位置，陸克萊數次想拉近與次席保達斯的距離，但都未能追到「爬頭」的距離。最後咸美頓、保達斯以「包Q」回到終點，延續平治雄霸俄羅斯索契站的紀錄，陸克萊則得到季軍。

陸克萊力追平治雙雄。（Getty Images）

咸美頓可於日本站第6度封王

咸美頓賽後通過無線電讚平治一眾工作人員：「大家都十分努力，這正是我們需要的，我們從不放棄！」上到頒獎台後，這名5屆世界冠軍車手說：「法拉利今戰開始時十分快，所以能得到這結果實在是妙不可言，緊隨（法拉利）已經很難了！」陸克萊則透露，車隊的位置調換指令是要華迪爾讓自己得到氣流，在直路尾時保持首兩位，但發展有點不一樣：「我也不知道（發生了什麼事），我要跟車隊好好談一談。」

咸美頓贏得俄羅斯站後，已累積了322分，有機會於日本站提早封王。F1將會休息一周，10月11至13日於日本鈴鹿賽車場續戰。