【F1．俄羅斯站】陸克萊挾強勢再排頭位　追平舒密加19年前紀錄

法拉利戰車在暑假有重要更新，加上陸克萊（Charles Leclerc）狀態大勇，車隊取得三連勝。來到今周的俄羅斯站，陸克萊再度力壓隊友華迪爾與咸美頓，連續4個分站取得頭位，勢不可擋。

陸克萊由本月初的比利時站取得個人首場F1勝仗後，愈戰愈勇，錄得兩冠一亞，風頭一時無兩。這名21歲的「躍馬」車手夾強勢戰俄羅斯站，他在最後一節排位賽造出1分31.628秒，成為全場唯一車手造出1分32秒以下的戰績，再度力壓咸美頓及華迪爾，在索契賽道取得今年第6次頭位出賽。

陸克萊勢不可擋，在索契賽道取得今年第6個頭位。（路透社）

陸克萊成為自2016年的咸美頓後，另一連續4站排頭位出賽的車手。若數法拉利車隊，陸克萊更與「車神」米高舒密加看齊，後者曾於2000年連續4站頭位出賽，令法拉利相隔19年後，再有車手創出這成績。

陸克萊再奪頭位後，咸美頓亦上前與他擁抱道賀。（路透社）

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陸克萊在排位賽後大讚戰車表現一流。對於追平舒密加的紀錄，他直言別具意義：「戰車在今日的發揮出色，再度以頭位出賽，感覺十分良好，但我不知道這賽場排頭位會否有優勢，所以起步非常重要。能與舒密加擁有相同紀錄，感覺十分特別，但我希望專注在正賽中。」