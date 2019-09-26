【F1】拉夫舒密加兒子加盟F3車隊　與米克一同亮相俄羅斯站

當年，舒密加兄弟在F1車壇中馳騁，如今再有機會看見兩名舒密加在賽道上奔馳。拉夫舒密加（Ralf Schumacher）之子大衛（David Schumacher）將出戰俄羅斯站的F3賽事，與堂兄米克一同出戰支援賽事。

「車神」米高舒密加與胞弟拉夫舒密加曾經10年一同征戰F1，更曾經在2001年的加拿大站，成為首對兄弟包辦冠﹑亞軍。雖然拉夫在F1的生涯未如胞兄般成功，但他亦曾贏得6次分站冠軍。如今舒密加兄弟各自的兒子，亦跟隨父親的腳步，逐漸向F1車手進發。

米高與拉夫成為F1史上首對兄弟包辦分站冠﹑亞軍。（Getty Images）

大衛（左）與堂兄米克有望於本周末的俄羅斯站一同亮相。（Twitter截圖）

拉夫之子﹑年僅17歲的大衛舒密加在2018年參與ADAC四級方程式，在今年轉戰不同的F3系列賽，而他將會首度出戰FIA三級方程式賽事，代替早前在意大利站受傷的Alex Peroni，代表Campos Racing車隊出戰俄羅斯站，是今年最後一站的F3賽事，意味他將與堂兄米克一同在索契亮相。

大衛舒密加希望在今站賽事中，取得更多實戰經驗，「我十分高興可以加入Campos Racing，這是我賽車生涯首次駕駛馬力如此強勁的戰車，我將會十分專注準備賽事，希望從賽事中學習。」

年僅17歲的大衛舒密加在上年開始參與F4賽事。（Twitter截圖）

米克舒密加在今年轉戰F2，並簽約法拉利青年車手計劃，成為「躍馬」一員。米克出戰今年20站中，其中8站躋身前10名，更在匈牙利站奪得處子冠軍，早前更曾試駕法拉利的F1戰車。