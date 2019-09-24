【F1．新加坡站】咸美頓坦言法拉利難以擊敗　為車迷送上貼心道歉

力爭一級方程式（F1）世界冠軍三連霸的平治車手咸美頓，在剛過去的新加坡站僅得「梗頸四」，但依然遙遙領先，6奪世界冠軍形勢相當有利。法拉利在暑假後強勢連奪3站冠軍，該名英國車手坦言「躍馬」在未來賽事並不容易應付。

平治車隊在過去的新加坡站度過一個失望的周末，兩架戰車只能以第4及第5位完成賽事，而咸美頓因戰術而被韋斯達賓爬頭，結果無緣頒獎台，但他亦大方地恭賀正在受訪的華迪爾。該名英國車手今年第3度未能躋身三甲，但最大競爭對手﹑隊友保達斯只能以第5位完賽，所以仍可擴大領先優勢，以65分繼續在車手榜領放。

咸美頓賽後亦大方地祝賀奪冠的華迪爾。（Getty Images）

法拉利在暑假後有重大更新，使戰車實力大大提升，今站在華迪爾「開齋」下，為「躍馬」取得3連勝，銳不可擋。咸美頓承認法拉利戰車難以擊敗，未來數站將會是硬仗連連，「法拉利的戰車十分強勁，在直路的速度馬力十足，我們並不能與他們匹敵，他們已變得難以擊敗，但我們曾經以較弱的戰車獲勝，一切亦關乎比賽日的臨場發揮。」

面對來勢洶洶的「躍馬」，經驗老到的咸美頓希望車隊繼續專注，努力追趕與法拉利的差距，「每站賽事即使取勝，車隊上下亦須付出相當多的努力，所以在短時間改變絕非易事。雖然我們仍有優勢，但還未取得勝利，只要繼續努力，全力以赴，我相信戰車將更有進步。不過，無論勝負，我們車隊亦一同面對。」

咸美頓今站只能以第4完賽，但依然在車手榜領先。（Getty Images）

另外，咸美頓在新加坡站以滑板車代步，返回車房時不慎撞向正在影相的車迷，使該名車迷的電話跌在地上，當咸美頓回身查看時，他已經返回車房。咸美頓為表歉意，特意在該名車迷的電話背面寫上道歉字句，並附上簽名，十分貼心。

咸美頓在新加坡站經常以滑板車代步。（Getty Images）