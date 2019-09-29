【英超】車路士貴價新兵普列錫失寵　力求機會證明自己有資格留隊

被譽為「天才」的美國新星普列錫，今夏以6400萬歐元由多蒙特轉投車路士，卻未能得到新帥林柏特賞識，失去正選位置，上陣時間亦十分少。 普列錫鄗日接受訪問時表示，希望可以得到更多上陣時間，又爆「林伯」向他提出重返正選的條件。

普列錫去年一月以6400萬歐元（約5700萬鎊），由多蒙特轉投車路士，但以外借形式留在多蒙特完成餘下賽季，故今夏才是正式加盟。不過，這名美國「天之驕子」今季聯賽至今上陣4場，錄得一次助攻，8月底與錫菲聯打和後更失去了正選位置，日前英聯賽盃才得以正選上陣，與最初「取代夏薩特」的印象相差甚遠。

普列錫踏入9月，上陣機會愈來愈少。（Getty Images）

林柏特只叫普列錫繼續努力，沒有太多實質建議。（Getty Images）

林柏特對普列錫怎樣才可以重返正選有什麼建議？21歲的普列錫說：「沒有太多（建言），他只是跟我說繼續努力，我一定要繼續進步去嘗試取得重返正選行列的機會。」普列錫續道：「最後我一定會取得上陣時間，只要好表現，努力到季尾（就有機會），所以我只能低下頭繼續拼了。」

普列錫表示自己只能盡力爭取上陣機會。（Getty Images）

普列錫：「努力進步證明自己」

「我早就知道轉投車路士會面對很多難關，」普列錫說：「我知道一定不會那麼簡單。我想重返正選，成為球隊的一部分，幫助車路士贏波。」這名美國國腳又表示希望可以得到更多上陣時間，現時目標就是落場比賽這樣簡單。他最後說：「現時對我來說是個艱難的時期，我只能繼續學習（英超風格）。我真的很多落場踢波，現在能做的就只有努力進步，證明自己可以留在這裏。」

普列錫2015年成為多蒙特一隊成員，這名「現代10號仔」左右腳皆精令多蒙特在翼鋒上得到更多調動空間，而且盤扭速度頗高，讓他在德甲闖出名堂。