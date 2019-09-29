【英超】熱刺十人應戰力克修咸頓　車路士兩球淨勝白禮頓

利物浦於周六英超主場險勝錫菲聯後，其後兩支倫敦「Big 6」球隊車路士及熱刺亦分途出擊。熱刺在打少一人下，憑尼當比利及哈利卡尼的入球，以2：1力克修咸頓。車路士則於下半場連入兩球，擊敗白禮頓。

熱刺於周中聯賽盃爆冷被英甲球會高車士打淘汰，今仗重返主場迎戰修咸頓，隊長洛里斯復任正選，一眾前線主力哈利卡尼。孫興慜及艾歷臣悉數披甲。

是夜英超早場：

【英超】利物浦開季7連勝 作客一球險勝錫菲聯

隊長洛里斯今仗復任正選，可惜因失誤致球隊失守。（路透社）

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熱刺於24分鐘先開紀錄，孫興慜在禁區內扣過對手，傳給尼當比利勁射破網，後者攻入其在熱刺的第2個入球。但熱刺於31分鐘打少一人，右閘奧里亞拉跌對手，球證出示第2面黃牌，在5分鐘內兩黃一紅被逐。8分鐘後修咸頓追成平手，丹尼艾格斯（Danny Ings）把握洛里斯一次失誤扳和。不過，熱刺3名前線主力合力炮製反擊，最終卡尼建功，在43分鐘射成2：1，攻入今季第5個聯賽入球。

以眾凌寡的修咸頓於下半場圍攻熱刺，丹尼艾格斯門前僅差一步，未能替球隊扳平，熱刺最終將士用命，以2：1險勝。

今仗交出一個助攻的孫興慜，戰至下半場被調離場。（路透社）

熱刺對修咸頓精彩戰況（按圖放大）

另一倫敦球隊車路士主場迎戰白禮頓，傷癒並在聯賽盃建功的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）今仗先列後備。藍軍在開賽早段差點先開紀錄，近況大勇的前鋒譚美阿巴謙（Tammy Abraham）頭槌攻門，惜中柱彈出。車路士及後繼續主導戰局，巴克利及柏度接應對手妙傳近射，同樣無功而還，兩軍上半場互無紀錄。

巴克利上半場的攻門，被白禮頓門將賴恩撲出。（路透社）

換邊後，美臣蒙特在對方禁區搶去皮球，敵衛情急下將他踢跌，球證直指12碼點，佐真奴主射中鵠。赫臣奧杜爾之後入替柏度，隨即在左路產生威脅，為對手帶來不少麻煩。韋利安在右路突破殺入禁區起腳，射門省中對方守衛入網，在76分鐘擴大領先優勢，結果藍軍保住兩球勝果，主場全取3分。

佐真奴操刀12碼得手，為車路士先開紀錄。（路透社）

韋利安在下半場建功，為球隊擴大兩球領先優勢。（路透社）

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