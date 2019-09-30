【排球．世界盃】中國女排輕取阿根廷　完美制霸世界盃

提前一輪世界盃封后的中國女排，在煞科戰迎戰阿根廷，結果直落三局報捷，取得11連勝，以無敵姿態結束世界盃，而隊長朱婷「冧莊」榮膺為賽事的最有價值球員。

中國女排在擊敗塞爾維亞後，穩奪今屆世界盃的錦標，最後一戰雖然成為例行公事，但隊長朱婷及張常寧等主力仍然悉數上陣，二人今仗分別貢獻12分及10分，龔翔宇及袁心玥今仗取分更多，而前者更取得全場最高的15分，結果中國女排以25：17﹑25：14及25：12輕取阿根廷，取得今屆賽事第11場勝仗，以不敗姿態結束今屆世界盃。

中國女排以不敗姿態結束今屆世界盃。（視覺中國）

中國女排今仗5名得分雙位數球員（按圖放大）

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中國女排第5次高舉世界盃錦標，而美國及俄羅斯則獲得亞軍及季軍。隊長朱婷獲選為賽事的最有價值球員及最佳主攻手，她在9次上陣中獨取153分，扣球成功率達55%。朱婷在2015年世界盃同樣奪得MVP，她在今屆成功「冧莊」蟬聯MVP寶座，成為史上第一人，而她亦追平教練郎平的紀錄，在連續三項大賽奪得MVP的殊榮。

隊長朱婷成為首名蟬聯世界盃MVP的球員。（視覺中國）

中國女排主教練郎平在賽後受訪時，心情激動更一度哽咽，「在不熟悉對手的情況下出戰，已不易應付，加上在賽前已經穩奪冠軍，在場上專注發揮更添難度，雖然在開局略有不專注，但及後愈打愈順，順利取勝，而我未曾想過可以取得11連勝。」郎平在賽後記者會中，幽默回應哽咽的原因，因為是今年最後一場賽事，馬上就開始放假，所以流下喜悅的眼淚。

朱婷再膺MVP，同時追平教練郎平當年的紀錄。（視覺中國）