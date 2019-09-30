【網球．中國賽】張帥球迷打姬爾芭球迷　不滿對方為前一姐打氣

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德國球手姬爾芭在中國網球公開賽首圈擊敗張帥，場邊竟然出現暴力。

有張帥球迷不滿一名19歲青年為姬爾芭打氣，竟然出手打人，不停拳打腳踢。

以10號種子出戰的姬爾芭，雖然先贏一盤6：2，但第2盤被張帥以6：1追平，雙方要打第3盤分勝負，最終姬爾芭贏6：4，以盤數2：1晉級次圈。一名姬爾芭球迷坐在一群張帥球迷旁邊，為德國球手打氣，引來張帥球迷不滿，最後更將他拳打腳踢。

張帥「主場」出擊一輪遊。（Getty Images）

姬爾芭贏波入次圈。（Getty Images）

據了解，一名藍衫男子於張帥的賓客席向一群姬爾芭球迷叫囂，更爆粗要他們收聲。其後一名19歲青年從後想拉走該名藍衫男子，後者轉身拳打腳踢，期間與藍衫男子同席的張帥父母曾想出手阻止，但該名男子不肯停手，直到球場保安到場將二人分開，將青年帶走為止。

一名張帥球迷（藍衫）向姬爾芭球迷揮拳。（網上圖片）

網民各有不同版本

有大陸網民提供事件另一個版本，並稱其版本才是事件的「來龍去脈」。文章指姬爾芭球迷在張帥輸波後過度興奮地慶祝，又挑釁正要離開賓客席的張帥團隊，才引起打鬥事件。該名網民又說：「你也是中國人，我們不提什麼狹隘的愛國主義，但是這種場合、這種日子，你們過分了...」

張帥球迷（藍衫）腳踢19歲姬爾芭球迷。（網上圖片）

該篇文章中更提及19歲青年打了張帥母親一巴掌，但多條短片中只見張帥母親拉住雙方勸交，未見到張母被打中一刻，反倒是數度差點被同席的藍衫男子打中。文章最後提到，姬爾芭球迷「惡人先告狀」到警署報案，但又未有提到最終結果如何，是否「終極版本」仍是不得而知。

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