【網球．中國賽】張帥球迷打姬爾芭球迷　不滿對方為前一姐打氣

德國球手姬爾芭在中國網球公開賽首圈擊敗張帥，場邊竟然出現暴力。 有張帥球迷不滿一名19歲青年為姬爾芭打氣，竟然出手打人，不停拳打腳踢。

以10號種子出戰的姬爾芭，雖然先贏一盤6：2，但第2盤被張帥以6：1追平，雙方要打第3盤分勝負，最終姬爾芭贏6：4，以盤數2：1晉級次圈。一名姬爾芭球迷坐在一群張帥球迷旁邊，為德國球手打氣，引來張帥球迷不滿，最後更將他拳打腳踢。

張帥「主場」出擊一輪遊。（Getty Images）

姬爾芭贏波入次圈。（Getty Images）

據了解，一名藍衫男子於張帥的賓客席向一群姬爾芭球迷叫囂，更爆粗要他們收聲。其後一名19歲青年從後想拉走該名藍衫男子，後者轉身拳打腳踢，期間與藍衫男子同席的張帥父母曾想出手阻止，但該名男子不肯停手，直到球場保安到場將二人分開，將青年帶走為止。

一名張帥球迷（藍衫）向姬爾芭球迷揮拳。（網上圖片）

網民各有不同版本

有大陸網民提供事件另一個版本，並稱其版本才是事件的「來龍去脈」。文章指姬爾芭球迷在張帥輸波後過度興奮地慶祝，又挑釁正要離開賓客席的張帥團隊，才引起打鬥事件。該名網民又說：「你也是中國人，我們不提什麼狹隘的愛國主義，但是這種場合、這種日子，你們過分了...」

張帥球迷（藍衫）腳踢19歲姬爾芭球迷。（網上圖片）

Today, As a tennis fan. I’m devastated. During the match hold today, China Open 2019 Kerber VS Local player Zhang. Zhang’s teamnot allow the fans cheer up for Angie. Zhang’s coach, her dad and mom threaten them even insulting. After match one of her team beat a fan only 19 yro. pic.twitter.com/fbnvSyRmNz — Twinkten (@Twinkten2) 2019年9月29日

該篇文章中更提及19歲青年打了張帥母親一巴掌，但多條短片中只見張帥母親拉住雙方勸交，未見到張母被打中一刻，反倒是數度差點被同席的藍衫男子打中。文章最後提到，姬爾芭球迷「惡人先告狀」到警署報案，但又未有提到最終結果如何，是否「終極版本」仍是不得而知。