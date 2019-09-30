【F1】陸克萊指對華迪爾信任不變　《BBC》數隊友變敵人歷史

法拉利周日（29日）於俄羅斯站本來在比賽初段包辦頭兩位，但華迪爾壞車，法拉利最終只有陸克萊得到季軍。 華迪爾本來與陸克萊有言在先，會幫助該名摩納哥車手奪冠，其後卻拒絕車隊指令，使得陸克萊賽後質疑車隊及華迪爾。 這支意大利車隊突然爆出信任危機，令到陸克萊要做「拆彈專家」。

華迪爾賽前與陸克萊有協定，陸克萊開賽時會留在左邊賽道，讓德國車手得到Slip Stream爬過咸美頓，其後會讓陸克萊重返領先位置。不過俄羅斯站第3位起步的華迪爾，憑極好起步接連超越平治的咸美頓及陸克萊，之後很快收到車隊指令，要求他與陸克萊位置對調，但華迪爾未有這樣做，反而拉開與陸克萊的距離。

陸克萊稱自己與華迪爾沒問題。（Getty Images）

本來法拉利戰術主要是讓華迪爾取得首兩位。（Getty Images）

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陸克萊於無線電中表達不滿，法拉利只能跟休季後兩連勝的他說遲一點再換位，最後陸克萊以入維修站次序過了華迪爾。

陸克萊指依然信任華迪爾：「我想這種互信沒有變，而且我們都需要相信對方，這也是為了車隊好。」陸克萊認為華迪爾有守信，又指今仗平治最後包辦冠亞軍，只是因為「華迪爾賽車出問題，安全車在最差的時候出動，令到賽事變得十分複雜」。

法拉利上一站用戰術令華迪爾贏得冠軍，令排頭位出發的陸克萊不是味兒。（Getty Images）

《BBC》質疑華迪爾故意不讓

英國傳媒《BBC》周一（30日）報道，質疑華迪爾是否故意不即時讓路，向陸克萊表示自己才是首席車手，拿出F1過去多名隊內競爭比對外更激烈的例子，指兩人確實有不和。

冼拿對普魯斯、咸美頓鬥艾朗素，華迪爾2013年不聽車隊指令「multi-21」，在馬來西亞強行超越韋伯都是F1經典案例，平治在2014及15兩年的咸美頓惡鬥羅斯保，為最新的經典內訌。

F1經典內訌