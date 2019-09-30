【歐聯】曼城領隊哥迪奧拿談奪標機會　「要以表現吸引球迷支持」

歐聯一直都是曼城渴望得到的終極大獎，但就算由名帥哥迪奧拿帶隊，「藍月亮」仍是與這重要錦標無緣。 哥迪奧拿直言會盡力嘗試爭盃，但「贏不了亦不會自殺」。

哥迪奧拿曾帶領巴塞隆拿兩奪歐聯冠軍，但加盟曼城近3季都未能打破8強宿命。哥迪奧拿在對薩格勒布戴拿模的分組賽前說：「如果我贏不了歐聯，我也不會自殺。我第一季成為曼城領隊時，第一個記者會就聽到這個問題了。大家都似是說：『你（哥迪奧拿）來到這裏（曼城）就是要贏歐聯。』」

哥迪奧拿指會盡力贏歐聯。（Getty Images）

哥帥指曼城需要踢出好表現吸引球迷。（Getty Images）

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哥帥指自己與球隊高層見面時，從未收到「必須贏歐聯」的指令，只是要哥帥「盡力贏每一場波，看看可以帶到球隊走到多遠」。

曾帶領巴塞、拜仁慕尼黑的哥迪奧拿又說：「這裏的人都想贏，但沒有球迷，我們不可能令人感到有能力做得到，只得場上11人是不足夠的。我們需要嘗試吸引球迷，讓人感到『Ok，我們可以做得到。』」哥帥解釋「吸引」是什麼意思時，直指球隊「要贏波及踢出好表現」。

哥帥直言贏不了歐聯「亦不會自殺」。（Getty Images）

哥帥認為與歐聯距離漸近

相比其他老牌球會如曼聯、利物浦，曼城歐聯確實欠缺經驗，所以哥迪奧拿認為歐聯是下一步，球會及球迷都要慢慢逐步向前。他說：「我們在家或在酒吧，邊喝啤酒邊看利物浦、曼聯（在歐聯作賽）。這是這球會的傳統，我們正在前進。我不想只在決賽出現一次就要消失5年。」

「我感到我們的距離近了不少，但這比賽的水平很高，什麼事都可以發生。」哥迪奧拿說：「我能做到的就是向球迷們說：『來，入場為我們打氣，這班球員值得你這樣做。』」曼城今季除了歐聯外，亦在追逐英超三連霸，7輪比賽過後，他們在聯賽暫時以16名排第二，落後利物浦5分。